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Кривцов: Если обыграем Интер - исполню любую песню по заявкам

Лига Чемпионов
Обновлено
(4 голосов)

Сергей - главный тамада в команде

Кривцов: Если обыграем Интер - исполню любую песню по заявкам

Новина українською

Защитник Шахтера Сергей Кривцов поделился эмоциями перед матчем Лиги чемпионов с Интером.

- Я смотрел матч Интера с Наполи (3:2). Хорошая команда, как и всегда. У них в составе суперфутболисты, так что нас ждет сложный матч.

Сан-Сиро – легендарный стадион, на котором всегда приятно играть. Все ребята моего возраста смотрели Серию А из-за Шевченко, переживали, болели за Милан. Атмосфера здесь всегда крутая.

- Как известно, ты главный тамада в команде. Какую песню готов спеть если обыграете Интер?

- Любую, какую по заявкам попросят, ту и исполним.

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Источник:
Youtube-канал Sport Arena

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Комментарии (6)
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Запорізьке Торпедо (zp)
24.11.2021 в 19:55
питун хйло в танцевальной обработке, тока в защите не исполняй
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+1
-1
Skotparker
24.11.2021 в 19:53
Голуба луна вместе с Бутко и Бесединим
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0
-2
DesnaUA (Чернигов)
24.11.2021 в 19:41
Можешь уже "Фантазёр" затягивать))))
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+1
0
avatar
Il Gatto
24.11.2021 в 19:38
Шож. Схоже, цього сезону спіральний співучий талант Кривцова ми вже не почуємо
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+2
0
avatar
c99baf (Харьков)
24.11.2021 в 19:33
Як в мультике:"Щас спою"...
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
24.11.2021 в 19:20
В защите исполняй, певец хренов.
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+3
0


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