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Кривцов: Если обыграем Интер - исполню любую песню по заявкам
Сергей - главный тамада в команде
Защитник
- Я смотрел матч Интера с Наполи (3:2). Хорошая команда, как и всегда. У них в составе суперфутболисты, так что нас ждет сложный матч.
Сан-Сиро – легендарный стадион, на котором всегда приятно играть. Все ребята моего возраста смотрели Серию А из-за Шевченко, переживали, болели за Милан. Атмосфера здесь всегда крутая.
- Как известно, ты главный тамада в команде. Какую песню готов спеть если обыграете Интер?
- Любую, какую по заявкам попросят, ту и исполним.
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