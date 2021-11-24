Кривцов: Если обыграем Интер - исполню любую песню по заявкам

Защитник Шахтера Сергей Кривцов поделился эмоциями перед матчем Лиги чемпионов с Интером.

- Я смотрел матч Интера с Наполи (3:2). Хорошая команда, как и всегда. У них в составе суперфутболисты, так что нас ждет сложный матч.

Сан-Сиро – легендарный стадион, на котором всегда приятно играть. Все ребята моего возраста смотрели Серию А из-за Шевченко, переживали, болели за Милан. Атмосфера здесь всегда крутая.

- Как известно, ты главный тамада в команде. Какую песню готов спеть если обыграете Интер?

- Любую, какую по заявкам попросят, ту и исполним.