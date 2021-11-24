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Судейский эксперт: Авторитет Баварии сильно давил на судейскую бригаду

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Украинские эксперты говорят, что на Буяльском нужно было ставить пенальти

Судейский эксперт: Авторитет Баварии сильно давил на судейскую бригаду

shakhtar.com

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Экс-арбитр ФИФА, а ныне известный футбольный эксперт Мирослав Ступар прокомментировал эпизод матча ЛЧ Динамо – Бавария (2:1), когда арбитр не назначил пенальти на Виталии Буяльском.

"Буяльский удачно открылся в штрафной площадке гостей, и игрок "Баварии" в борьбе ударил его по голеностопу. Контакт был, и арбитр обязан был назначить пенальти. Мне, если откровенно, просто не понятно почему турок Мелер не указал на 11-метровую отметку, к сожалению, не подсказал ему и арбитр, работающий с системой VAR.

Я не могу утверждать, что Мелер предвзято относился к "Динамо", однако чувствовалось, что авторитет "Баварии" сильно давит на судейскую бригаду. Вспомните эпизод, когда Николай Шапаренко был наказан предупреждением, а когда в похожей ситуации вскоре сфолили на нем, то рефери ограничился только штрафным ударом. Иликогда вместо углового судьи назначали удар от ворот.

Накажут ли за эти ошибки Мелера и его ассистентов? Сложно сказать, остается запастись терпением и проанализировать следующие назначения турецкого арбитра. Однако при любом варианте уже никто результат матча "Динамо" — "Бавария" не изменит", - сказал Ступар.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Виталий Буяльский Динамо (Киев) Мирослав Ступар
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