Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Судейский эксперт: Авторитет Баварии сильно давил на судейскую бригаду
Украинские эксперты говорят, что на Буяльском нужно было ставить пенальти
shakhtar.com
Экс-арбитр ФИФА, а ныне известный футбольный эксперт Мирослав Ступар прокомментировал эпизод матча
"Буяльский удачно открылся в штрафной площадке гостей, и игрок "Баварии" в борьбе ударил его по голеностопу. Контакт был, и арбитр обязан был назначить пенальти. Мне, если откровенно, просто не понятно почему турок Мелер не указал на 11-метровую отметку, к сожалению, не подсказал ему и арбитр, работающий с системой VAR.
Я не могу утверждать, что Мелер предвзято относился к "Динамо", однако чувствовалось, что авторитет "Баварии" сильно давит на судейскую бригаду. Вспомните эпизод, когда Николай Шапаренко был наказан предупреждением, а когда в похожей ситуации вскоре сфолили на нем, то рефери ограничился только штрафным ударом. Иликогда вместо углового судьи назначали удар от ворот.
Накажут ли за эти ошибки Мелера и его ассистентов? Сложно сказать, остается запастись терпением и проанализировать следующие назначения турецкого арбитра. Однако при любом варианте уже никто результат матча "Динамо" — "Бавария" не изменит", - сказал Ступар.
Популярное сейчас
- Буяльский: Эрнандес сказал, что фол был, судья - что я принимал мяч не в сторону ворот
- Тюрьма, но условно. Стало известно, какое наказание получит Бензема за дело о шантаже Вальбуэна
- Луческу: Динамо выглядело достойно во всех матчах
- И ваши кудри, ваши бачки, засыпал снег. Динамо – Бавария 1:2. Видео голов и обзор матча
- Куражился, как мог: сербский бомбардир затроллил Роналду банкой кока-колы
- Как живет и сколько зарабатывает Шевченко в Италии - ВИДЕО