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1:0. 2:0. Интер открывает и удваивает счет в матче с Шахтёром – Видео
Не с первого раза, так со второго
Faisal HQ
"Интер" открыл счет в домашнем противостоянии с "Шахтером" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Гол на свой счет записал Эдин Джеко.
Разящая контратака закончилась сумбуром в штрафной и отскоком прямо под удар Эдину Джеко. Босниец не смазал – 1:0.
После навесной передачи Перишича Джеко снова оказался первым на мяче – прыжок – 2:0.
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Комментарии (1)
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Кююмалайнен (Київ)
24.11.2021 в 21:22
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