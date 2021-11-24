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1:0. 2:0. Интер открывает и удваивает счет в матче с Шахтёром – Видео

Лига Чемпионов
Обновлено
(3 голосов)

Не с первого раза, так со второго

1:0. 2:0. Интер открывает и удваивает счет в матче с Шахтёром – Видео

Faisal HQ

Новина українською

"Интер" открыл счет в домашнем противостоянии с "Шахтером" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Гол на свой счет записал Эдин Джеко.

Разящая контратака закончилась сумбуром в штрафной и отскоком прямо под удар Эдину Джеко. Босниец не смазал – 1:0.

После навесной передачи Перишича Джеко снова оказался первым на мяче – прыжок – 2:0.

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В статье: Эдин Джеко Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Комментарии (1)
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Кююмалайнен (Київ)
24.11.2021 в 21:22
Капут!
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