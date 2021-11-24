1:0. 2:0. Интер открывает и удваивает счет в матче с Шахтёром – Видео

"Интер" открыл счет в домашнем противостоянии с "Шахтером" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Гол на свой счет записал Эдин Джеко.

Разящая контратака закончилась сумбуром в штрафной и отскоком прямо под удар Эдину Джеко. Босниец не смазал – 1:0.

После навесной передачи Перишича Джеко снова оказался первым на мяче – прыжок – 2:0.