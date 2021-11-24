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Интер - Шахтер 2:0. Досрочно последние

Лига Чемпионов
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(3 голосов)

"Горняки" не поднимутся выше четвертого места и последний матч ЛЧ стал формальностью

Интер - Шахтер 2:0. Досрочно последние

Фото: ФК Шахтер

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

От тайги и до британских морей нет матча "Интер" - "Шахтер" скучней. Судите сами. Команды проводят уже пятую игру за последние два года, и лишь в одной из четырех предыдущих были забиты голы. Остальные три встречи завершались без точных ударов. И не нужно говорить о тактике, моментах и напряжении. В футболе главное голы, а потому штанги и перекладины, удары и сейвы не имеют значения. За 270 игровых минут "Интер" и "Шахтер" не могут забить друг другу. Сегодня от этой печали нужно было избавляться.

Нельзя сказать, что звезды этому благоволили. "Горняки" перед игрой потеряли Патрика, Судакова и Исмаили, которые умеют играть на атаку. У Индзаги под вопросом был Джеко, который за последние три недели сыграл лишь 30 минут. Но сегодня он был в старте. Как и наполовину травмированный Барелла. Де Дзерби же был вынужден ставить Педриньо на позицию "десятки", а Витао - в центр обороны. Остальные позиции уже давно сформированы и редко меняются в важных поединках.

Для сохранения шансов на евровесну "Шахтеру" нужно было побеждать. А чтобы это сделать - нужно забивать. Однако первые минут десять "Интер" превзошел украинскую сторону полностью. "Горнякам" было непросто выходить в атаку от своих ворот, поскольку соперник неплохо накрывал во время розыгрышей. "Шахтеру" было тяжело, но стартовый натиск оппонента, кульминацией которого стал неточный удар Бареллы из штрафной, выдержал, а после забрал мяч и стал сам неплохо разыгрывать. И, возможно, работы у Хандановича было минимум, но интересных подходов хватало. Стоит отдать должное "нерадзурри", которые у своих ворот старались играть надежно.

Трубин, в отличие от коллеги по амплуа, работой был не обделен. Выручать своих ему приходилось и после удара головой от Джеко, и после выхода Эдина 1 на 1, и после выстрела Мартинеса. На ленточке юный кипер был хорош. Страдала игра ногами, но тут грешили все полевые игроки "горняков" во время развития атак. Брака хватало и болельщикам приходилось часто хвататься за сердце. Благо, забить "Интер" до перерыва не сумел. Забить в рамках правил, ибо точный удар Перишича был отменен из-за офсайда у Дармиана. Минимального офсайда. 0:0 по итогам первой половины. Ничего нового.

В перерыве случилась странная замена. Степаненко поле покинул, а вместо него вышел Антонио. Варианта два. Либо Тарас был не готов играть больше тайма, либо де Дзерби подготовил какой-то план. Увы, разглядеть его мы не смогли, ибо "Интер" начал - или продолжил - доминировать. Моменты у ворот Трубина создавались, а после них пошли голы. Сначала забил Лаутаро, но перед этим он толкнул Матвиенко. Отмена, но ненадолго. Очень скоро миланцы открыли счет по правилам. Затяжная атака, выигранный воздух Марлоном, заблокированный им же удар Дармиана, и завершающий выстрел Джеко. 1:0. По делу.

Де Дзерби не спешил с заменами, а "Интер" продолжал давить, забив еще. Игра была закрыта все тем же Джеко, который перевисел в воздухе Матвиенко. Голевой пас, к слову, отдал Перишич, не дающий покоя Додо на протяжении всего матча. На этом конец. Де Дзерби вспомнил, что на скамейке запасных также есть футболисты, освежил игру Бондаренко, Мудриком и Марлосом, и "Шахтер" создал свой момент. Лучший за весь матч. Многоходовка Мудрик-Соломон-Марлос-Додо завершилась ударом последнего в штангу. Было действительно горячо, жаль, что при счете 0:2.

"Шахтер" заканчивает свой путь в еврокубках. Выше четвертого места коллективу де Дзерби уже не подняться, а потому игра с "Шерифом" - формальность. Либо же битва за свою честь, кому как угодно. Итальянский алленаторе провалился в своем дебютном еврокубковом сезоне, и за сегодня к нему вопросов накопилось немало. Будем ждать ответов.

ЛЧ, Группа D. 5-й тур
24 ноября, Милан, стадион "Джузеппе Меацца"
Интер - Шахтер 2:0
Голы: Эдин Джеко 62, Эдин Джеко 67
Интер: Самир Ханданович, Эдин Джеко, Лаутаро Мартинес (Хоакин Корреа 68), Андреа Раноккия, Иван Перишич, Хакан Чалханоглу, Николо Барелла (Артуро Видаль 78), Маттео Дармиан (Данило Д'Амброзио 78), Милан Шкриньяр, Марсело Брозович, Алессандро Бастони
Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Витао, Марлон, Тарас Степаненко (Маркос Антонио 46), Майкон де Андраде, Тете (Марлос 80), Манор Соломон, Николай Матвиенко, Педриньо (Артём Бондаренко 73), Фернандо дос Сантос Педро (Михаил Мудрик 80)
Предупреждение: Витао 49

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Комментарии (125)
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DOMENICO (Lviv)
24.11.2021 в 22:09
В самій Італії ніхто не хотів зв'язуватися з цим псевдотренером...А от завдяки великому Срні, ФК Шахтар примудрився підібрати цей макаронний непотріб, який впевнено веде клуб в нікуди...
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0
0
Pianist (Киев)
24.11.2021 в 22:06
Всем педриньям и второму Гвардиоле - искренние поздравления. Воистину лучший клуб Восточной Европы!
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+1
0
ВиктАн
24.11.2021 в 22:05
Ожидал большего от горняков.
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0
-1
Mihailtulch (Tulchyn)
24.11.2021 в 22:05
Вчера писал о Динамо и надеялся на Шахтёр но надежда пропала,вот и всё мы не уровень даже лиги Европы,и это правда!!! Похоже с Дедзерби ошибка вышла, похоже он не гений как говорили а делитант! Если изменений не будет то следующий год такой же!
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+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
24.11.2021 в 22:04
Вот нах.уя надо было этого де дзерби ставить тренером Шахтёра? Кто этот дятел-советчик? Сырна?
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+2
0
avatar
Loader (Днепр)
24.11.2021 в 22:06
Срна, как обманный маяк. Для плывущих из печальных стран в еще более печальную.
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
24.11.2021 в 22:07
а Срна выбирал этого крученого Де Дзерби, потому что тот такой же холерик, как и он сам.
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0
0
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Loader (Днепр)
24.11.2021 в 22:08
Но, ради справедливости, выбор остается ограниченным.
0
0
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odinvodin (Доброполье)
24.11.2021 в 22:02
В этом сезоне набрали очков...Усе
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
24.11.2021 в 22:03
еще Заря последнее слово не сказала
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.11.2021 в 22:09
Ну займе 3 місце в ЛК, це нічого не дасть.
0
0
grasshopper1 (Харьков)
24.11.2021 в 22:02
Проигрывают в этом сезоне и Динамо и Шахтер. Но я согласен смотреть на Сироту Забарного, чем на ленивца Витао и стоячего плеймейкера Марлона. В этом сезоне симпатии на стороне Динамо. И во многом из-за неадеквата де Дзерби. С упорством барана снимать\не выпускать Степаненко это надо уметь
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+2
0
avatar
Loader (Днепр)
24.11.2021 в 22:04
А у Забарного родителей нет? Печально, молод еще.
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
24.11.2021 в 22:05
Сирота - это футболист. защитник Динамо
+1
0
avatar
Loader (Днепр)
24.11.2021 в 22:06
Да все понятно.
0
-1
vlotko (Броди)
24.11.2021 в 22:01
Мудрика треба було випускати не на 81хв, а на початку 2 тайму. Для чого було замінювати Степаненка? Якщо травма то так.
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0
-1
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Барселиниус (землянин)
24.11.2021 в 22:01
Окончательная деклассация украинского футбола. Похлопаем еврейским футбольным функционерам Украины, еврейским президентам клубов, агентам и их обезьянам. Молодцы!
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+1
-1
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Loader (Днепр)
24.11.2021 в 22:03
Олег, как будто для тебя это новость. Я сам не знаю, зачем сюда зашел. Остатки воспоминаний, видимо. Давних.
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0
0
Камонплей
24.11.2021 в 21:57
Найвеселіше в усьому цьому це суперечка жалюгідних фанбоїв цих двох непорозумінь за те хто з них гучніше та смердючіше обісрався. За цим можна спостерігати вічно.
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+5
-1
Орко СТР (Харків)
24.11.2021 в 21:56
Нудно,нецікаво,пкредачі назад і поперек,радує що не наші хлопці,а 9 кудксників.....
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+3
0
avatar
леонид Угринович
24.11.2021 в 21:54
Игроки Шахтера как загипнотизированные, или зомбированные играют по одной программе, что с Колосом, что с Вересом, что с Интером или с Реалом. Проигрывают . выигрывают все под копирку. И когда проигрывая прилично и остается минут 10 -15 у них может произойти сбой программы и они начнут играть , но поздно.
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0
0
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Цап-царап (Харків)
24.11.2021 в 21:53
Георгий Грошев, что там писать так долго?..
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
24.11.2021 в 21:52
Нех.уй нам делать в ЛЧ, как Динамо, так и Шахтёру. Даже в ЛЕ. ЛК наше ФСЁ! Там будут и победы и голы и хорошее настроение. Докатились блъ..
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0
-2
Dimka26 (Чернигов)
24.11.2021 в 21:53
А Барселоне ЛК не к лицу?
Ответить
+2
0
avatar
Барселиниус (землянин)
24.11.2021 в 21:54
Не, западло.
+1
-3
Dimka26 (Чернигов)
24.11.2021 в 21:56
не? ну тогда пускай вас сбрасывает Атлетик с 7 места и будете говориться к следующему сезону без еврокубков
+2
0
avatar
Loader (Днепр)
24.11.2021 в 22:01
Дима, не стоит др.чить на упадок Барселоны на ветке о Шахтере.
0
0
Камонплей
24.11.2021 в 21:52
Як же обидва гранди смачно підтвердили своє реноме. Вже можна обом дякувати за євросезон. Достроково!
Ответить
+2
-1
ДобрийВечір (Трип’ять)
24.11.2021 в 21:55
Трохи різні групи, все таки Шериф не Барселона.
Ответить
+3
-2
Камонплей
24.11.2021 в 22:01
шериф обігрує реал, барса програє і реалу і райовальєкано дійсно різні рівні, вибачаюсь
0
-1
Камонплей
24.11.2021 в 22:02
але ж і шахтар не чемпіон, і дзербі не луческу...якщо на те пішло
0
-1
ДобрийВечір (Трип’ять)
24.11.2021 в 21:52
Спре вікторіє Шериф!!!
Ответить
+1
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
24.11.2021 в 21:51
Зимой срочно искать центрального защитника и гнать ссаніми тряпками Витаов и Марлонов, иначе дела не будет вообще.
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+2
0
kravaserega (Kyiv)
24.11.2021 в 21:54
Ты что, Марлон - это же священная корова Зебры, его специально взяли, чтобы он атаки разгонял, вот только пока я вижу, что он стоит с мячом и не знает, что ему делать, может надо купить ещё кого-то, чтобы он разгонял Марлона, а тот уже атаки
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+4
0
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Карикатурист (Білозерське)
24.11.2021 в 21:51
Сьгодні наш клубний футбол рухається по східній сінусоїді. Наш рівень - ЛЄ. Слід із цим змиритися і чекати кращих часів. Кілька сезонів варто накопичувати бали в ЛЄ і з 4 командами у ЄК. Наше появлення в цьому сезоні в ЛЧ двома представниками скоріше всупереч, ніж завдяки. Нічого страшного. Така доля недорозвинених футбольних країн.
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0
0
kravaserega (Kyiv)
24.11.2021 в 21:51
Зебра просто е.бический олень... Нахрена снимать Степаненко?? У тебя полкоманды бразильских гномов, которых Интер просто втаптывал в первом тайме в газон, и во всех матчах, где не играл Степаненко, вы обсерались, а выводы так никто и не сделал. Бразилы никогда не проявляли характер, когда надо было, а в этой игре нужна была только победа, а вместо этого снова унылое катание мяча, забег на 50 метров до штрафной Интера и перепасовка обратно к своей штрафной - нахрена тогда вы вообще бежали??
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+5
0
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Карикатурист (Білозерське)
24.11.2021 в 21:52
Травмований був. Не міг гратм весь матч
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
24.11.2021 в 21:52
ну значит Кривцова надо было в опорку ставить. а что
+1
0
avatar
Карикатурист (Білозерське)
24.11.2021 в 21:51
Сьгодні наш клубний футбол рухається по східній сінусоїді. Наш рівень - ЛЄ. Слід із цим змиритися і чекати кращих часів. Кілька сезонів варто накопичувати бали в ЛЄ і з 4 командами у ЄК. Наше появлення в цьому сезоні в ЛЧ двома представниками скоріше всупереч, ніж завдяки. Нічого страшного. Така доля недорозвинених футбольних країн.
Ответить
0
0
pilips111 (Чернигов)
24.11.2021 в 21:51
Шо там Кривцов? Хотел песню на заказ спеть, если шахта выиграет? Похоронили певца .... Но он всё равно споёт "ще не вмерла Бразилии ни ..."
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+2
-3
FCZK-1922 (Кировоград)
24.11.2021 в 21:50
Вот не пойму, чего должен платить такие деньги за коммуналку чтоб это рыжие существо тратило миллионы долларов на калек которые под предводительством физрука занимали последнее место в группе с молдаванами. Юра ты красавчик!
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+4
-1
ulych (Запоріжжя)
24.11.2021 в 21:50
Просто кайф! Незважаючи на два незараховані голи....Недобразильєрія. Творець Лу----нії ще раз вам показав на що він витрачає вкрадені у вас гроші. Він ображений. Тож чекайте від його ДТЕК і обленерго підняття цін. Бо ж треба "ублажать" Дєніску, макарони і недобразильєрів.
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+1
-1
kalan-86 (Анкара)
24.11.2021 в 21:49
Зато клоун будет ещё десять лет вспоминать Суперкубок и кичиться этим великим достижением! Ах да, ну ещё будет рассказывать игрокам, что они уже практически постигли Дзен и скоро им откроются все тайны Дзербовской тактики. А пока было просто приятно наблюдать как великолепно играл Интер.
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+2
-1
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RockNRoLLa (IF)
24.11.2021 в 21:49
Після вчорашнього і сьогоднішнього матчів, Михалич з Леонідичем можуть скластись в позу 69 і смачно один одному відкатати, за все «хороше», що вони зробили для українського футболу
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0
-3
DesnaUA (Чернигов)
24.11.2021 в 21:48
Вы хоть до матча молчите лучше,что у нас есть шансы,мы будем стараться победить и тд...За счёт чего,днари???Один момент за весь матч?Скажите спасибо что отделались только двумя банками,Интер вас возил как хотел.
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+4
0
Only DK (Kyiv)
24.11.2021 в 21:49
Если бы не Трубин, пятишка - минимум
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+3
0
Karamba911 (Львів)
24.11.2021 в 21:47
Хай необіжаються на мене вболівальники шахтаря но сьогодні в порівнянні з вчорашнім матчем (Динамо та Баварії) була лишень одна команда - Інтер. Шахті щоб за щось зачепитись потрібна була тільки перемога! Можливо Де Дзербі про це не знав?)Якщо знав то чому вони не грали? Як на мене Де Дзербі поганий мотиватор і він ставить не на тих гравців! Як на мене потенціал в цієї команди є, це однозначно, от тільки чи цей тренер розкриє цей потенціал, це вже інше питання. Поки він вміє тільки махати хвостом як самозакоханий півень.
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+3
-1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
24.11.2021 в 21:47
Як же все таки добре, що Джеко не грав за збірну проти України...
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+3
-4
vlotko (Броди)
24.11.2021 в 21:46
Щось швидко Джеко відновився після травми, але наша збірна від його відсутності тільки виграла. Джеко - машина.
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+1
-1
Древний (Кривой Рог)
24.11.2021 в 21:46
Как можно так вальяжно играть????При условии когда устраивает только победа....бред.... Забивать надо, а они с пяти метров не могут пробить толком...одно слово никакие!!!!
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.11.2021 в 21:45
Да, согласен, разница колоссальная, чтобы играть с такими командами надо больше желания и мастерства...... Сказывается очень слабый чемпионат!!! Ни Динамо, ни Шахтер не могут играть на высоком уровне, пока не появится конкуренция в чемпионате! Все надежды на Металлист! Но это не один год к сожалению нам выгребать! Извините ((((
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+6
-2
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SeventyFour (Phoenix)
24.11.2021 в 21:46
Металлист 1925 или МКГ? Второй третьим сможет стать только при помощи судей
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+2
-4
nemo212 (м.Чернівці)
24.11.2021 в 22:05
У Шерифа в Чемпионате Молдовы очень сильный чемпионат, Шахтер там в тройку не попадет. Просто трансферная политика у Шахтера дает сбои, защитники из бразильцев неважные, купили форварда и потеряли на целый год из-за травмы, школа Шахтера снабжает футболистами Россию и Мариуполь, взяли тренера который кроме итальянского ничего не знает, два переводчика переводят все слова Де Дзерби футболистам( на португальском и русском).Для сравнения - Луческу знает итальянский, испанский,французский,португальский,английский,турецкий,русский и родной румынский.
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
24.11.2021 в 21:45
Дуже вдалий результат: відскочили 0:2 замість 0:4, 0:5. "А разговоров-то было ..."
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+4
-2
DesnaUA (Чернигов)
24.11.2021 в 21:51
Кроты всегда только языками молоть.Тут было понятно что влетят, счёт только не известно какой
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-1
Wertu098 (бамбас )
24.11.2021 в 21:45
Интер молодцы,весь матч ипали даунецкую помойку,то судейка конченый мешал,то овноеды даунецкие видать все туалеты милана облизали,что им так везло!
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+2
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Loader (Днепр)
24.11.2021 в 21:44
Ну что? Кто-нибудь здесь в Украине еще готов меряться "достоинством"? Вчера шахтоводы наезжали на ДК, сегодня - обратка от околокиевского населения. "Цирк на дротi". А тем временем отмороженный Ракицкий выцарапал весну для газпрома. Вот така х.йня, малята.
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-4
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.11.2021 в 21:44
А який бюджет у ФК Газпром?)
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+2
-3
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Loader (Днепр)
24.11.2021 в 21:46
Ты прав. Даже Ракицкого смогли приобрести.
+4
-3
Locanus (Kiev)
24.11.2021 в 21:48
До чого тут бюджет? Обом випало по команді (Бенфіка та Шериф) яких треба було обходити. Обісрались обоє.
+2
-2
avatar
Loader (Днепр)
24.11.2021 в 21:51
Истину глаголишь. Хотя Шериф все-таки не уровень Бенфики. Сегодня опомнившийся Реал должен доказать.
+1
-1
vlotko (Броди)
24.11.2021 в 21:51
Не Ракицький, а артист Дзюба вивів у ЛЄ. Ракицький просто реалізував 100% шанс, на відміну від того ж Дзюби.
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+3
0
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NORDOS
24.11.2021 в 21:53
я бачу що ти настільки цьому радий що готовий хоть зараз спустити штанці рахитському та зробити йому м@нєт
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0
-1
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Loader (Днепр)
24.11.2021 в 21:54
Витек, влажные фантазии покоя не дают?
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-3
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NORDOS
24.11.2021 в 22:04
та просто задовбали сєпари як ти. рашку воно в приклад ставить. піздюлєй давно не отримував, алкашу?
0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.11.2021 в 21:44
Смоктарі як і слід було очікувати, були згвалтовані в не природний спосіб. Рахунок повинен бути 4-0.
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Барселиниус (землянин)
24.11.2021 в 21:43
Мало обезьян в Шахтёре, надо ещё! Вот тогда уж заиграем, так заиграем.
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+4
-4
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Loader (Днепр)
24.11.2021 в 21:45
Как у, светлой памяти, Петра Мамонова: "А мне все мало, я хочу еще".
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+2
-1
Shadow (Киев)
24.11.2021 в 21:43
как только увидел, что в перерыве поменяли Степаненко, то сразу и подумал, что результата не будет. Де Дзерби вроде не тупой, но очень упертый. Вот хочется ему ставить игру без классического опорника. Но оно ж не работает всю осень, зачем мучить всех...
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+7
0
grasshopper1 (Харьков)
24.11.2021 в 21:43
Эх чуть не дожали. Не хватило минуты две. Так бы наверняка забили 3.
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+5
-1
George_D (Харьков)
24.11.2021 в 21:47
Трехочковый на последней секунде? Ага!
Ответить
+4
0
Cerega15 (Kherson)
24.11.2021 в 21:58
Слишком тонко для тебя, ага.
0
0
Oohhmee (Винница)
24.11.2021 в 21:43
По-моему разный уровень тренеров, притом Индзаги далеко не Гвардиола
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+3
0
Mexxxxx (Просяная)
24.11.2021 в 21:55
А Дзерби далеко не тренер
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0
0
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Карикатурист (Білозерське)
24.11.2021 в 21:43
Сьогоднішні коментуючі намагаються переплюнути учорашніх. Коментарі залишити, гілки змінити.
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+1
-1
perogiv52 (.)
24.11.2021 в 21:56
Кроме негатива тут читать просто нет смысла.Такое понятие,что Интер это Черноморец для Динамо.
Ответить
0
0
аалекс ( Крым)
24.11.2021 в 21:43
Как уже надоело болеть за то, чтобы твоя команда не пропустила слишком много. Хорошо, что Джеко против СБУ не играл.
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0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.11.2021 в 21:45
Твоя команда грає в чемпіонаті області...
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tolina-ystas (Краматорск)
24.11.2021 в 21:42
Пока в Шахтёре будет Марлон удачи ему не видать.
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Dimka26 (Чернигов)
24.11.2021 в 21:42
самый лучший тренер за последнее время
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.11.2021 в 21:46
Епохи...)))
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Locanus (Kiev)
24.11.2021 в 21:42
Награли…. Обоє….
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walcom (Киев)
24.11.2021 в 21:42
колибри где то тихонько обтекает
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Wertu098 (бамбас )
24.11.2021 в 21:42
Ходит обосранный)))..сейчас с другого ника зайдёт
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.11.2021 в 21:46
Намазує дупу вазеліном
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pilips111 (Чернигов)
24.11.2021 в 21:42
Это ж как нужно всё просрать, чтоб за тур др окончания и дно и шахта вылетели с еврокубков. Давно такого не было. Позорники.
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-4
Wertu098 (бамбас )
24.11.2021 в 21:42
Ничего ,скоро даунецкие дерби с арендуполем ,вот там отыграются))..пхахаха…Форца Интер
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-2
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
24.11.2021 в 21:41
Поцы дырявые повылазили))) Чем ваша помойка лучше нашей? Не отвечайте, у вас ума нет.
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+3
-8
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.11.2021 в 21:48
Помийка лише у вас, знищила футбол у Донецьку, тепер хоче те саме зробити у всій Україні...
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+3
0
Архат (Киев)
24.11.2021 в 21:41
И кротопоклонники еще стебались над Динамо. Такой убогой игры, давно не видел. Просто без шансов.
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+7
-3
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djeff2015 (Запорожье)
24.11.2021 в 21:41
гений стратегии убрал Степаненко после первого тайма....это величайший стратегический ход мыслителя тысячелетия.
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+8
-1
oleg dynamo (львівська)
24.11.2021 в 21:42
100%...я теж хотів це написати,,,
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+3
0
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djeff2015 (Запорожье)
24.11.2021 в 22:05
Зебра ..иди на кол со своим минусом.
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0
0
Algrab (Костопiль)
24.11.2021 в 21:41
Дааа, всрався радной Шахтьор...По грі: Динамо вчора виглядало значно сильніше...
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+8
-1
George_D (Харьков)
24.11.2021 в 21:46
І по грі, і по результату.
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+2
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
24.11.2021 в 21:41
Короче, Де Дзерби - клоун. Только клоун в такой ситуации мог снять Степаненко. Только клоун за полгода не может сделать выводы, ну не может играть ШД в свой футбол против таких команд, никогда не мог, и никогда не сможет. Без обороны и опорной зоны, с немощными бразильцами в защите и не обороняющимися Тете и Соломоном, вечно убегающим вперед Додо, вечно привозящими Марлоном и Матвиенко. Клоун!
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+7
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.11.2021 в 21:49
На Степаненку був пенальті у кінці першого таймі. Кротам завжди ставлять такі у ворота суперників в ЧУ.
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+1
0
Igor1010 (Вінниця)
24.11.2021 в 21:41
Чому шахтарська макаронина не бігала біля кромки поля як угоріла. Виходить в Європі стидно, а в Україні можна.
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+7
0
pilips111 (Чернигов)
24.11.2021 в 21:43
Потому что оно никто и ничто
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+2
-1
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walcom (Киев)
24.11.2021 в 21:40
бананами не покормили и яйца забыли. Днище.
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+6
-1
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Виктор 2209 (Мехико)
24.11.2021 в 21:40
Пешком Интер не обыграть,это не УПЛ
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+5
-1
lucky_guy
24.11.2021 в 21:39
Ммм... В комментах сплошной позитив)
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+2
-1
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Serega1111 (Киев)
24.11.2021 в 21:39
"Де Дзерби агрессивно строит команду"...
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+4
0
Alex-696 (Немирів)
24.11.2021 в 21:39
Ну що, колібра, порвали італьяшки твою дупу?)))
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+4
-1
Only DK (Kyiv)
24.11.2021 в 21:43
Ждем выхода колибри, знак вопроса, водителя и этого вечно упоротого алекса68. Они сейчас раскажут, что этсудьи помешали их чмохтеру победить, что не та погода, не тот расклад звезд и что все равно чмохтер выглядел лучше, чем Динамо против Баварии))))
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+2
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.11.2021 в 21:51
А мене цікавить що скаже супераналітик Сабо.
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
24.11.2021 в 21:39
Да ну нахрен такое позорище. Играйте лучше в своём сраном дыныры, дебилы.
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+7
-2
Wertu098 (бамбас )
24.11.2021 в 21:39
Мало чмырям даунецким воткнули в очко!!! Если бы не тупой судья,было бы 5-0 как обычно!
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+7
-4
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
24.11.2021 в 21:39
Два гранда в опе. Вся надежда на Зарю. Но жизнь продолжается)))
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+3
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
24.11.2021 в 21:45
Где они гранды? Вокруг них собрали колхозные команды и платят им деньги чтобы хоть как-то существовала эта сраная УПЛ.
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0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
24.11.2021 в 21:39
Мудрик и Бондаренко хоть немного освежили игру, в отличие от всего этого бразильского скама
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+9
0
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SeventyFour (Phoenix)
24.11.2021 в 21:39
Скільки вони забили за 5 матчів? 0? З Шерифом теж не заб‘ють, бо треба зе десь 100КК вкласти в гравців
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+3
-2
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
24.11.2021 в 21:39
вкдк-1, ШД-1
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+1
-3
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SeventyFour (Phoenix)
24.11.2021 в 21:43
Ставлю лайк. Сепаров-хозяев не жаль. Фанов да. Сколько седины каждый год из-за npoe6oв
+3
0
Only DK (Kyiv)
24.11.2021 в 21:38
Ахахаха, даунбасы потратили 50 лямов на кучку обизян и итальянского дрессировщика, чтобы занять последнее место в группе с Шерифом. Шерифом из Молдовы, Карл! Хахаха, вот это клоуны... Идите свой арендуполь обыгрывайте)
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+14
-6
George_D (Харьков)
24.11.2021 в 21:43
Суркис НЕ потратил ничего, с тем же результатом. Вывод - нафиг тратить деньги на трансфкеры?
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+2
0
Only DK (Kyiv)
24.11.2021 в 21:45
Вывод - надо воспитывать своих, а не везти из Бразилии всякий шлак
+1
-1
аалекс ( Крым)
24.11.2021 в 21:45
Ну почему бы их не тратить, если денег куры не клюют.
0
-2
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UA-Футбол-PRО (Ужгород)
24.11.2021 в 21:44
Ворскла сильніша Шерифа? Нагадй, що проти неї показав 30 мільйоний Циганков?
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+1
-2
Only DK (Kyiv)
24.11.2021 в 21:47
При чем здесь кто сколько стоит? Я говорю о том, что надо воспитывать своих игроков, а не покупать всякий шлак
+2
0
Morphyk7 (Черновцы)
24.11.2021 в 21:38
Вечно обосраные. Боятся пас вперёд отдать
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+6
-2
Daddygo (Харьков)
24.11.2021 в 21:38
После Луческу каждый следующий тренер хуже предыдущего.
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+10
0
Mexxxxx (Просяная)
24.11.2021 в 21:37
Игра бездарная. В защите никакой организации, наобум, в атаку никакой мысли. Строитель новой команды с видением футбольного будущего опять ничего не смог организовать и предложить. Что хотели, как собирались играть непонятно… Такому составу нужен просто нормальный тренер, а не этот любитель замысловатый, и будет толк.
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+5
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.11.2021 в 21:42
установка зебры - контроль мяча! а нах он нужен ради контроля без ударов - нипанятна)))
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+3
0
Mexxxxx (Просяная)
24.11.2021 в 21:49
Так он другого ничего не знает. Ну может добавил - вы мяч держите, а там что-то по ходу придумается. Всегда можно описать игру команды, от защиты например, или на контратаках или в быстрый дальний пас, тут же описать сложно.
+1
0


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