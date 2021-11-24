Интер - Шахтер 2:0. Досрочно последние

От тайги и до британских морей нет матча "Интер" - "Шахтер" скучней. Судите сами. Команды проводят уже пятую игру за последние два года, и лишь в одной из четырех предыдущих были забиты голы. Остальные три встречи завершались без точных ударов. И не нужно говорить о тактике, моментах и напряжении. В футболе главное голы, а потому штанги и перекладины, удары и сейвы не имеют значения. За 270 игровых минут "Интер" и "Шахтер" не могут забить друг другу. Сегодня от этой печали нужно было избавляться.

Нельзя сказать, что звезды этому благоволили. "Горняки" перед игрой потеряли Патрика, Судакова и Исмаили, которые умеют играть на атаку. У Индзаги под вопросом был Джеко, который за последние три недели сыграл лишь 30 минут. Но сегодня он был в старте. Как и наполовину травмированный Барелла. Де Дзерби же был вынужден ставить Педриньо на позицию "десятки", а Витао - в центр обороны. Остальные позиции уже давно сформированы и редко меняются в важных поединках.

Для сохранения шансов на евровесну "Шахтеру" нужно было побеждать. А чтобы это сделать - нужно забивать. Однако первые минут десять "Интер" превзошел украинскую сторону полностью. "Горнякам" было непросто выходить в атаку от своих ворот, поскольку соперник неплохо накрывал во время розыгрышей. "Шахтеру" было тяжело, но стартовый натиск оппонента, кульминацией которого стал неточный удар Бареллы из штрафной, выдержал, а после забрал мяч и стал сам неплохо разыгрывать. И, возможно, работы у Хандановича было минимум, но интересных подходов хватало. Стоит отдать должное "нерадзурри", которые у своих ворот старались играть надежно.

Трубин, в отличие от коллеги по амплуа, работой был не обделен. Выручать своих ему приходилось и после удара головой от Джеко, и после выхода Эдина 1 на 1, и после выстрела Мартинеса. На ленточке юный кипер был хорош. Страдала игра ногами, но тут грешили все полевые игроки "горняков" во время развития атак. Брака хватало и болельщикам приходилось часто хвататься за сердце. Благо, забить "Интер" до перерыва не сумел. Забить в рамках правил, ибо точный удар Перишича был отменен из-за офсайда у Дармиана. Минимального офсайда. 0:0 по итогам первой половины. Ничего нового.

В перерыве случилась странная замена. Степаненко поле покинул, а вместо него вышел Антонио. Варианта два. Либо Тарас был не готов играть больше тайма, либо де Дзерби подготовил какой-то план. Увы, разглядеть его мы не смогли, ибо "Интер" начал - или продолжил - доминировать. Моменты у ворот Трубина создавались, а после них пошли голы. Сначала забил Лаутаро, но перед этим он толкнул Матвиенко. Отмена, но ненадолго. Очень скоро миланцы открыли счет по правилам. Затяжная атака, выигранный воздух Марлоном, заблокированный им же удар Дармиана, и завершающий выстрел Джеко. 1:0. По делу.

Де Дзерби не спешил с заменами, а "Интер" продолжал давить, забив еще. Игра была закрыта все тем же Джеко, который перевисел в воздухе Матвиенко. Голевой пас, к слову, отдал Перишич, не дающий покоя Додо на протяжении всего матча. На этом конец. Де Дзерби вспомнил, что на скамейке запасных также есть футболисты, освежил игру Бондаренко, Мудриком и Марлосом, и "Шахтер" создал свой момент. Лучший за весь матч. Многоходовка Мудрик-Соломон-Марлос-Додо завершилась ударом последнего в штангу. Было действительно горячо, жаль, что при счете 0:2.

"Шахтер" заканчивает свой путь в еврокубках. Выше четвертого места коллективу де Дзерби уже не подняться, а потому игра с "Шерифом" - формальность. Либо же битва за свою честь, кому как угодно. Итальянский алленаторе провалился в своем дебютном еврокубковом сезоне, и за сегодня к нему вопросов накопилось немало. Будем ждать ответов.

ЛЧ, Группа D. 5-й тур

24 ноября, Милан, стадион "Джузеппе Меацца"

Интер - Шахтер 2:0

Голы: Эдин Джеко 62, Эдин Джеко 67

Интер: Самир Ханданович, Эдин Джеко, Лаутаро Мартинес (Хоакин Корреа 68), Андреа Раноккия, Иван Перишич, Хакан Чалханоглу, Николо Барелла (Артуро Видаль 78), Маттео Дармиан (Данило Д'Амброзио 78), Милан Шкриньяр, Марсело Брозович, Алессандро Бастони

Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Витао, Марлон, Тарас Степаненко (Маркос Антонио 46), Майкон де Андраде, Тете (Марлос 80), Манор Соломон, Николай Матвиенко, Педриньо (Артём Бондаренко 73), Фернандо дос Сантос Педро (Михаил Мудрик 80)

Предупреждение: Витао 49