Шахтер впервые за последние 10 лет не сыграет в весенней части еврокубков

Донецкий Шахтер в матче 5-го тура Лиги чемпионов на выезде проиграл Интеру (0:2).

Горняки остались на последнем месте в группе с 1 очком и потеряли все шансы на выход в весеннюю часть еврокубков.

Дончане не смогут побороться даже за 3-ю строку для Лиги Европы.

Напомним, что в последний раз горняки не играли в весенней части еврокубков в сезоне 2011/12. Тогда в своей группе Лиги чемпионов с Порту, Зенитом и Апоэлем Шахтер с 5 очками занял четвертое место.