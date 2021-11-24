  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Шахтер впервые за последние 10 лет не сыграет в весенней части еврокубков
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер впервые за последние 10 лет не сыграет в весенней части еврокубков

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Вслед за Динамо подсуетились и горняки

Шахтер впервые за последние 10 лет не сыграет в весенней части еврокубков

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий Шахтер в матче 5-го тура Лиги чемпионов на выезде проиграл Интеру (0:2).

Горняки остались на последнем месте в группе с 1 очком и потеряли все шансы на выход в весеннюю часть еврокубков.

Дончане не смогут побороться даже за 3-ю строку для Лиги Европы.

Напомним, что в последний раз горняки не играли в весенней части еврокубков в сезоне 2011/12. Тогда в своей группе Лиги чемпионов с Порту, Зенитом и Апоэлем Шахтер с 5 очками занял четвертое место.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (22)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Весела Дача (Кривий Ріг)
24.11.2021 в 22:09
Смешного макароника подписали, уматовый конечно штемп.
Ответить
0
0
Tom Valentine (Bolintci)
24.11.2021 в 22:09
Большое спасибо нашим футбольным грандам - дырке и шахте. Ваше место возле параши.
Ответить
0
0
Pianist (Киев)
24.11.2021 в 22:04
Где Дзерби, где? Второй Гвардиола, блин! :))))))
Ответить
+1
0
f-denya (Сумы)
24.11.2021 в 22:01
поздравляю
Ответить
+2
0
avatar
scorpius (Ck)
24.11.2021 в 21:59
На что наиграли, то и заслужили
Ответить
+1
0
Cerega15 (Kherson)
24.11.2021 в 21:50
Да уж, облажались все наши топ-команды. Хорошо, что я с детства за Зарю.
Ответить
+2
0
Архат (Киев)
24.11.2021 в 21:49
Не выйти в весну из группы с Шерифом, да еще потеряв все шансы за тур группового этапа - это гениально!!!
Ответить
+7
0
Olegyurchak (Хмельницький )
24.11.2021 в 21:47
Го..но а не команда.
Ответить
+5
-2
avatar
Red_Cat (Салоники)
24.11.2021 в 21:46
есть новый рекорд!
Ответить
+3
0
KadimXa (Харьков)
24.11.2021 в 21:45
Как отличный тренер эта зебра
Ответить
+6
0
avatar
Цап-царап (Харків)
24.11.2021 в 21:45
При 0 забитых? (Может я что-то пропустил от Шахтёра...).
Ответить
0
0
avatar
scorpius (Ck)
24.11.2021 в 22:01
Если ты о текущей группе, то Реалу они таки забили.
Ответить
0
0
avatar
Цап-царап (Харків)
24.11.2021 в 22:04
Нет, я про матч всей жизни... Если Дзерби не уберут, То так и будет бразильская эйфория... (Внутренний чемпионат не в счёт).
0
0
schabay (Краснодон)
24.11.2021 в 22:08
А если уберут - то что? Украинская тягомотина? или тогда в Европе пошумим ?Готов оплатить услуги нового тренера? - нет - тогда смотри что смотрится...
0
0
kalan-86 (Анкара)
24.11.2021 в 21:44
Поздравляю Шахтер с полным провалом. Пока будут там шуршать Срна и Дзерби, толку от этой команды уже не будет. Шахтёр напоминает импотента, глаза хотят, а физиология уже не может. При Каштру они часто ловили кураж, резвились, могли проиграть с треском но и напихать кому угодно. Практически в этой же группе набрали 8 очков, а у этого клоуна, максимум может быть четыре, да и то, против немотивированного Шерифа. Подумать только! Шериф приедет играть с Шахтой в последнем туре группы ЛЧ НЕМОТИВИРОВАННЫМ. Со смеху умереть можно. Может этого Дзебри и добивается, что над Шахтером все смеялись.
Ответить
+7
0
pilips111 (Чернигов)
24.11.2021 в 21:57
Даааа. Позор так позор, но обезьянам всё это до одного места, бабулеты с наших оплат за комуналку капают и всё у них хорошо.
Ответить
+2
-1
avatar
beatles (Крижопіль)
24.11.2021 в 21:43
зато тренер у них ни какой-нибудь там а настоящий ДеВсерьбы!
Ответить
+3
0
ahaon.koval (Пухівка)
24.11.2021 в 21:42
Який чемпіонат убогих, такі і результати наших типу "грандів" в єврокубках.
Ответить
+1
-6
Запорізьке Торпедо (zp)
24.11.2021 в 21:41
Каштру со злорадной ухмылкой откупоривает батл портвейна
Ответить
+6
0
kalan-86 (Анкара)
24.11.2021 в 21:45
Я думаю он мужик нормальный, наверно ему просто грустно смотреть на то, во что его сменщик превратил команду за пару месяцев.
Ответить
+4
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.11.2021 в 21:41
Хіба можна порівняти вчорашню боротьбу Динамо Київ з сьогоднішнім згвалтуванням Чмохтаря.
Ответить
+5
-2
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
24.11.2021 в 21:52
А що толку,тут бублик і там бублик.
Ответить
+1
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...