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Шахтер впервые за последние 10 лет не сыграет в весенней части еврокубков
Вслед за Динамо подсуетились и горняки
shakhtar.com
Донецкий
Горняки остались на последнем месте в группе с 1 очком и потеряли все шансы на выход в весеннюю часть еврокубков.
Дончане не смогут побороться даже за 3-ю строку для Лиги Европы.
Напомним, что в последний раз горняки не играли в весенней части еврокубков в сезоне 2011/12. Тогда в своей группе Лиги чемпионов с Порту, Зенитом и Апоэлем Шахтер с 5 очками занял четвертое место.
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