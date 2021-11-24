ЛЧ. Брюгге - Лейпциг. Позор бельгийцев и профессионализм немцев

Лига чемпионов. Группа A. 5-й тур

Бельгия. Брюгге. "Ян Брейдель"

Арбитр в поле – Давиде Масса (Италия)

Команды подходили к игре в разных положениях, "Брюгге" было достаточно не проиграть, чтобы обеспечить себе путевку в плей-офф Лиги Европы. В свою очередь немецкому коллективу нужна была только победа для продолжения борьбы. В начале встречи подопечные Филиппа Клемана были совсем не похожи на хозяев поля - "быки" действовали невероятно агрессивно, высоко прессинговали и разрезали линии бельгийцев. Фанаты "Брюгге" были в недоумении, игрокам их команды никак не удавалось в первые минуты взять мяч под свой контроль.

Хозяева словно находились в летаргическом сне и закономерно пропустили уже на 12-й минуте - "быки" вскрыли по центру оборону бельгицев, удар наносил Андре Силва, а на добивании после сейва Миньоле успешно сыграл Нкунку. После забитого гола футболисты "Лейпцига" не остановились оказывать колосальное давление, вынудили защитника "Брюгге" привезти глупейший пенальти, который уверенно реализовал Эмиль Форсберг - страж ворот хозяев угадал угол, но швед положил мяч идеально в уголок.

Игроки Клемана был совершенно растеряны, "Лейпциг" и не думал сбавлять обороты, отбирав мяч на половине соперника, так еще и фанаты "Брюгге" освистывали свою же команду. К середине тайма хозяева немного оклемались и несколько раз неплохо выбежали в контратаки. Но ситуация на поле не менялась, "быки" быстро прибирали мяч к своим ногам и продолжали наседать на соперников. Хозяева совершенно не попадали в ритм и показывали катастрофическую (!) игру - так после рядовой фланговой подачи от Анхелиньо защитники "Брюгге" упустили Андре Силву, который без проблем красивым ударом переправил мяч в сетку ворот Симона Миньоле.

"Брюгге" неистово ждал перерыва, но гостям все было мало - 10-й номер "быков" Эмиль Форсберг протащил мяч по левому флангу и прошил Миньоле из-за пределов штрафной площадки. Тотальное уничтожение и однозначно лучший тайм "Лейпцига" в текущем сезоне! После первого тайма было два вопроса: что случилось с командой Клемана и почему подопечные Джесси Марша (коуч "быков" отсутствовал на этой игре из-за положительного теста на COVID-19) не выступали так раньше в нынешней кампании главного еврокубка?!

Главный тренер "Брюгге" Филипп Клеман поменял схему с 3-мя защитниками на 4-х и выпустил игрока в атакующею линию, но расклад сил и ситуацию на поле это решение кардинально не изменило - "Лейпциг" продолжал доминировать и хозяйничать на гостевой арене, лишь изредка допуская хаотичные попытки бельгийцев отыграться. Бельгийцы по ходу второго тайма совершенно ничего не могли стоящего предложить обороне и голкиперу "быков", несмотря на то что "Лейпциг" сбавил обороты, но немцы были значительно ближе к своему 5-му голу, нежели хозяева поля к дебютному. Так и случилось, немцы всемером атаковали в штрафной площадке хозяев поля в компенсированное время (!) и забили гвоздь в крышку бельгийцев - снова отличился Нкунку.

Команда Джесси Марша уничтожила своего соперника, поменяла весь расклад в группе и обошла "Брюгге" в таблице, имея также 4 очка, но опережая бельгийцев по личным встречам. В следуюшем туре командам предстоит сыграть против гигантов "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен", где очки будет добыть очень сложно. Но даже в случае поражения "быки" займут 3-е место, которое позволит получить путевку в евровесну.

"Брюгге" - "Лейпциг" 0:5

Голы: Нкунку 12, Форсберг 17 (пенальти), 45+1, Силва 26, Нкунку 90+3

"Брюгге": Миньоле - Мата, Хендри, Нсоки (Рикка 46), ван дер Бремпт (Мехеле 60) - Ванакен, Альварес, Соуа (Искьердо 82) - де Кетеларе (Уэсли 82), Дост (Рист 46), Ланг.

Запасные: Ламменс, Мауасса, Мбамба, Мехеле, Рикка, Ритс, Вормер, Искьердо, Уэсли.

"Лейпциг": Жозеп Мартинес - Гвардиол (Бонна 80), Клостерманн (Хенрикс 63), Мукиеле - Анхелиньо, Форсберг, Кампль, Лаймер (Мориба 63), Нкунку - Андре Силва, Бробби (Новоа 66).

Запасные: Ойтингер, Хенрихс, Бонна, Мориба, Вош, Новоа.

Предупреждения: Ланг 63, Альварес 85, Уеслі 85 - Моріба 85