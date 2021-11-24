  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Де Дзерби: Надеемся, будем играть в следующем сезоне ЛЧ совсем по-другому
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Дзерби: Надеемся, будем играть в следующем сезоне ЛЧ совсем по-другому

Лига Чемпионов
(5 голосов)

Шахтер не смог пробиться в евровесну

Де Дзерби: Надеемся, будем играть в следующем сезоне ЛЧ совсем по-другому

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение "Интеру" (0:2) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

- С чем связана замена Степаненко в перерыве?

– Степаненко сам попросил замену, потому что и до матча себя чувствовал не очень хорошо. Он сам попросил, я его заменил.

- Как оцените европейский путь "Шахтера"?

– Вижу огромную разницу между чемпионатом и ЛЧ. Уровень совсем другой. Поэтому нам было очень сложно играть.

Да, нам не хватало четырех игроков, в том числе Патрика, Исмаили. Степаненко тоже себя плохо почувствовал. Если бы мы набрали одно очко – было бы то, что заслужили. Наши молодые футболисты смогут показать свой прогресс, мы тогда сможем играть по-другому.

- Видел движение ваших футболистов на поле, многое напоминало ваше "Сассуоло".

– Да, конечно.

Мы до сих пор не на том уровне, что "Реал" и "Интер". А если мяч был 100 раз в штрафной "Шерифа", а мы не забили. Не можем ничего сказать об этом матче. Нужно просто искать ответственность и думать, почему так и не получилось.

- "Динамо" тоже завершило свои выступления в ЛЧ. Можно теперь ожидать зарубу между вами в УПЛ?

– Да, конечно. У нас остались только УПЛ и Кубок. Хотим победить в обоих турнирах. Мы должны больше концентрироваться на этих соревнованиях. Надеемся, будем играть в следующем сезоне ЛЧ совсем по-другому.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (12)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Геродот (Винница)
24.11.2021 в 23:45
В следующем сезоне у тебя заканчивается контракт, не покажешь результат - вернешься в Сассуоло. А показать его будет трудно, учитывая, что для попадания в Лигу чемпионов нужно будет пройти несколько раундов квалификации с довольно серьезными соперниками. Да и чемпионство с такой игрой далеко Шахтеру не гарантировано. Пока не вижу проявлений какого-то особого таланта у Де Дзерби, о котором так много вещал Срна. В большинстве игр команда не выглядит убедительно.
Ответить
0
0
Fishing 555 (Rivne)
24.11.2021 в 23:42
Дурень Італійський головне бабло получає а на останє насрать
Ответить
0
0
Mexxxxx (Просяная)
24.11.2021 в 23:37
У него на языке вертелось сказать нам бы еще хорошего тренера подыскать, но промолчал. Он просто надеется и не больше, что через год будут играть по-другому
Ответить
+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.11.2021 в 23:23
У наступному сезоні тобі доведеться пройти 3 раунди відбору проти міцних клубів Чехії, Греції, Туреччини, Шотландії, Хорватії, Бельгії. Губу розкатав.
Ответить
+1
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
24.11.2021 в 23:17
нужно баллы набирать в след. году в ЛК......ЛЧ и ЛЕ не по зубам нынешним "грандам".
Ответить
0
-1
avatar
Виталий1981 (Україна)
24.11.2021 в 23:11
Успокойтесь, все идёт по плану. Ведь в интервью Дзебри говорил, что главной (главной!) задачей для него есть победа в чемпионате Украины. Ну вот, он просто пожертвовал этими мелкими и незначительными турнирами, как ЛЧ или ЛЕ, чтобы эти никому не нужные состязания не мешали идти к победе в ЧУ. Ведь именно этот титул - мечта любого тренера мирового уровня...
Ответить
+1
-1
ElvisSuperStar007 (Хуст)
24.11.2021 в 23:10
если марлона продадите тогда может будет лучше
Ответить
+2
0
Artemanat (Кривой Рог)
24.11.2021 в 23:01
Когда у тебя Шериф в группе вы обязаны выходить в ЛЕ,а тут полный обсер! В следующем сезоне в лиге конференций
Ответить
+3
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
24.11.2021 в 22:59
во клоун он точно Ротань --после такого провала тренера подают в отставку но тебя это не касаеться --ты ФИЗРУК --Такого позора в ШД давно не было --собирай чемодан и вали --таких физруков у нас своих полно и дешевле --опозорил Украину на весь футбольный мир
Ответить
+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
24.11.2021 в 22:48
Надеемся что до следующего сезона тебя в Украине не будет, лузер.
Ответить
0
-2
avatar
ПетроФ (Луцьк)
24.11.2021 в 22:48
не хватило чотирьох гравців. ях цим погоджуюсь. граючи 15 проти 11 шанси були би навіть і виграти.
Ответить
+5
0
avatar
Виталий1981 (Україна)
24.11.2021 в 23:05
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...