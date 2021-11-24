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Де Дзерби: Надеемся, будем играть в следующем сезоне ЛЧ совсем по-другому
Шахтер не смог пробиться в евровесну
Фото: ФК Шахтер Донецк
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал
- С чем связана замена Степаненко в перерыве?
– Степаненко сам попросил замену, потому что и до матча себя чувствовал не очень хорошо. Он сам попросил, я его заменил.
- Как оцените европейский путь "Шахтера"?
– Вижу огромную разницу между чемпионатом и ЛЧ. Уровень совсем другой. Поэтому нам было очень сложно играть.
Да, нам не хватало четырех игроков, в том числе Патрика, Исмаили. Степаненко тоже себя плохо почувствовал. Если бы мы набрали одно очко – было бы то, что заслужили. Наши молодые футболисты смогут показать свой прогресс, мы тогда сможем играть по-другому.
- Видел движение ваших футболистов на поле, многое напоминало ваше "Сассуоло".
– Да, конечно.
Мы до сих пор не на том уровне, что "Реал" и "Интер". А если мяч был 100 раз в штрафной "Шерифа", а мы не забили. Не можем ничего сказать об этом матче. Нужно просто искать ответственность и думать, почему так и не получилось.
- "Динамо" тоже завершило свои выступления в ЛЧ. Можно теперь ожидать зарубу между вами в УПЛ?
– Да, конечно. У нас остались только УПЛ и Кубок. Хотим победить в обоих турнирах. Мы должны больше концентрироваться на этих соревнованиях. Надеемся, будем играть в следующем сезоне ЛЧ совсем по-другому.
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