Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джеко: В первом тайме мяч просто не шел в ворота
Но во втором Интер забил Шахтеру дважды
Faisal HQ
Нападающий "Интера" Эдин Джеко, который забил два гола в
"Интер" подписал меня забивать голы, и я стараюсь внести свой вклад. В первом тайме мы допустили много ошибок, но их вратарь тоже был хорош. Нам нужно было сохранять терпение и не пропустить. А затем во втором тайме нам наконец удалось забить два мяча.
Мы заработали три важнейших очка. В первом тайме мяч просто не шел в ворота, но и после перерыва показалось, что нас сглазили – из-за отмененных голов. Но в итоге мы добились своего. В перерыве тренер сказал нам продолжать в том же духе, потому что команда играла очень хорошо в первом тайме.
Та подача Перишича – половина гола. Поэтому я сразу же подошел к нему, чтобы поблагодарить. Это был просто идеальный навес", – сказал Джеко.
Популярное сейчас
- Леоненко: На второй тайм против Баварии вышло не Динамо, а какие-то звери
- Карим Бензема получил тюремный срок. За что судили звезду Реала?
- Герой футбольного дня. Виктор Цыганков
- ЛЧ. Динамо - Бавария 1:2. С первым снегом таяли и надежды
- Пока есть время. Артем Беседин обвенчался со своей второй половинкой. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО