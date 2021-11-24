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Джеко: В первом тайме мяч просто не шел в ворота

Лига Чемпионов
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Но во втором Интер забил Шахтеру дважды

Джеко: В первом тайме мяч просто не шел в ворота

Faisal HQ

Новина українською

Нападающий "Интера" Эдин Джеко, который забил два гола в матче ЛЧ с "Шахтером" (2:0), прокомментировал итог поединка.

"Интер" подписал меня забивать голы, и я стараюсь внести свой вклад. В первом тайме мы допустили много ошибок, но их вратарь тоже был хорош. Нам нужно было сохранять терпение и не пропустить. А затем во втором тайме нам наконец удалось забить два мяча.

Мы заработали три важнейших очка. В первом тайме мяч просто не шел в ворота, но и после перерыва показалось, что нас сглазили – из-за отмененных голов. Но в итоге мы добились своего. В перерыве тренер сказал нам продолжать в том же духе, потому что команда играла очень хорошо в первом тайме.

Та подача Перишича – половина гола. Поэтому я сразу же подошел к нему, чтобы поблагодарить. Это был просто идеальный навес", – сказал Джеко.

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В статье: Эдин Джеко Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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