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Почти без шансов. Реал разгромил Шериф в Тирасполе

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Второго чуда подопечные Вернидуба не сотворили

Почти без шансов. Реал разгромил Шериф в Тирасполе

Faisal HQ

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодняшний поединок имел слишком большой вес для мадридского "Реала", чтобы позволить себе хотя бы немного расслабленности. Команда с первой и до последней минуты показывала свой самый высокий уровень, но даже несмотря на это, "Шериф" имел свои моменты и один гол точно мог отыграть.

Хозяева поля с первых минут довольно агрессивно шли в атаку. Команада Вернидуба пыталась выходить вперед через длинный пас, однако это получалось довольно тяжело. С приемом у Кастаньеды и Соузы были явные проблемы, и когда мяч даже доходил до них, защитники "Реала" мгновенно его отбирали.

Уже на 18-й минуте поединка шикарный момент имел Родриго. Бразилец очень опасно пробил по воротам. Карвахаль прострелил справа, а вингер нанес силовой удар. Атанасиадис спас в этом моменте. Однако острота на этом не завершилась. Уже на 31-й минуте поединка "Шериф" пропускает. "Реал" получил право на штрафной, а Алаба мощно пробил по центру ворот. Голкипер не смог потянуть, ведь имел место еще и рикошет от стенки.

После пропущенного мяча чувствовалось, что мотивация у молдавского клуба намного уменьшилась. Это привело к плохой слаженности в обороне. "Сливочные" такого не простили, и уже в добавленное к первому тайму время удвоили счет. Родриго на границе штрафной обстукался с Винисиусом, а тот покатил на Крооса. Тони выполнил идеальный удар в правую девятку, а мяч влетел в ворота от перекладины.

С началом второй половины встречи "Реал" не сбавил напор. Мадридцы хотели окончательно снять вопрос о победителе в этом матче и начали агрессивно идти в атаку. Противостоять поочередно коротким и диагональным пасам подопечных Анчелотти команда из Тирасполя не смогла. Как результат, третий пропущенный мяч. Теперь уже забил Бензема. Менди проходит по левому флангу, смещается в центр и отдает поперечный пас на Карима, а тот целит прямо в левый угол ворот.

Чуть позже "Шериф" имел возможность отыграться. Сначала после заброса в штрафную от Тилля опасно пробивал Траоре. В том моменте мяч попал в штангу. Затем издалека пытался добить Аддо, но безрезультатно – Куртуа на месте.

К концу поединка "Реал" имел еще несколько возможностей отличиться, но особого значения это уже не имело. Как результат этого матча, королевский клуб получает путевку в плей-офф Лиги чемпионов, а "Шериф" теперь уже точно сыграет весной в Лиге Европы. Такой результат для команды Вернидуба - более чем положительный!

Шериф - Реал 0:3

Голы: Алаба 30, Кроос 45+1, Бензема 56

Шериф: Атанасиадис – Костанца, Арболеда, Дуланто, Кристиано – Аддо, Тилль – Траоре, Коловос, Бруно Соуза – Кастаньеда

Реал: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди – Модрич, Каземиро, Кроос – Родриго, Бензема, Винисиус.

Предупреждения: Костанца 29 - Менди 4

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В статье: Юрий Вернидуб Лига чемпионов Шериф (Тирасполь) Реал (Мадрид)
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Комментарии (23)
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Ol-g (Одесса)
25.11.2021 в 00:20
Кто там из-за пары матчей сравнивал Вернидуба и Лобановского?
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+1
0
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alex.belogubko (одесса)
25.11.2021 в 00:11
Шериф ещё раз ШД оденет --будет смеху Дзерби-Палкина-Срна их будет смешить Ахметов за их счёт --только всех спасёт отставка --гнать эту тройку надо и давно --7 очков потеряно в УПЛ а 14 в ЛЧ и это ещё не конец
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0
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
25.11.2021 в 00:10
да, кстати, Реалу - удачного пути к чемпионству
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
25.11.2021 в 00:06
Молдаванам уже похер тот разгром...
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0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
24.11.2021 в 23:55
Отлично сыграли, и залетело все что должно было. Жаль только, что Шахтер подвел, и хотя бы ничейку с Интером не скатали. Теперь придется и в последнем туре опу рвать ради первого места.
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+2
0
sasha_lv (Львів)
24.11.2021 в 23:57
На нічійку сильно рвати не знадобиться
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0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
25.11.2021 в 00:02
Если Интер не будет другого мнения)
0
0
sasha_lv (Львів)
25.11.2021 в 00:04
Інтер зараз штормить,у них теж гра через раз...
0
0
metall5291 (Kharkiv)
24.11.2021 в 23:58
Пусть рвет Интер, если сможет. Реалу достаточно ничьей.Интер же, кажется, и так согласен. Реалу просто надо не облажаться (а это они временами умеют).
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0
0
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hardcorepwnz (Украина)
25.11.2021 в 00:02
Ну в первом матче Интер очень бодро выглядел, там я бы сказал, Реалу повезло. Не наиграли они на победу.
0
0
metall5291 (Kharkiv)
24.11.2021 в 23:55
В этой группе все закономерно. Реалу надо взять первое место. И всё. Шериф и так добился исторического успеха. Шутка ли - вышел из группы в ЛЕ, обыграл Реал на его поле. Такое в Тирасполе будут помнить лет 100. Об игре - потренировались на кошках.
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+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
24.11.2021 в 23:56
Мог Папа Карло и пораньше резервистов выпустить, а так да, на классе.
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
24.11.2021 в 23:59
Согласен.
0
0
sasha_lv (Львів)
24.11.2021 в 23:55
Солідно,спокійно,класно...Навіть не спітнівши....
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
24.11.2021 в 23:52
вангую что примерно так же разгромно шериф проиграет и кротам. сказочке давно конетс
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+2
-1
metall5291 (Kharkiv)
24.11.2021 в 23:55
что это изменит?
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+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
24.11.2021 в 23:57
ничего, кроме очередного подтверждения того факта что правило недопустимости недооценки соперника в группе ЛЧ написано кровью) Шахта и Реал попались
0
0
metall5291 (Kharkiv)
25.11.2021 в 00:03
Реал просто сделал королевский подарок Вернидубу. Может себе позволить. А вот в Шахтере, - должны были понимать, кто их основной соперник , и за что. Не Интер, и не Реал . и не за Лигу Чемпионов.
+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
25.11.2021 в 00:06
Реал по жизни не может не подарить андердогу какую-то победу, особенно андердогу с постсоветского пространства. Сколько себя помню, всякие спартаки, цска, локомотивы, ДК побеждали Реал.
0
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Запорізьке Торпедо (zp)
25.11.2021 в 00:06
Реал попался и сделал королевский подарок, хотя еще год назад недооценил Шахту, дважды
0
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hardcorepwnz (Украина)
25.11.2021 в 00:04
Не знаю. Глядя на самоотдачу футболистов Шерифа, не факт что проигрыш Шахтера это была случайность. Сегодня конечно встречались команды разного уровня + у Реала все залетело, в отличие от первого матча. Но Шахтер это не Реал и близко.
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0
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Запорізьке Торпедо (zp)
25.11.2021 в 00:09
имхо это и не была случайность, поскольку Вернидуб построил дисциплинированную команду, которая не без фарта, но заслуженно грохнула более высокий по классу, но расхлябанный Шахтер. Дзерби смог одуплить это бразильское кодло лишь на 2 матча группы, с Интером дома и Реалом в гостях, сможет и на третий
0
0
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hardcorepwnz (Украина)
25.11.2021 в 00:15
Я только за)
0
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