Почти без шансов. Реал разгромил Шериф в Тирасполе

Сегодняшний поединок имел слишком большой вес для мадридского "Реала", чтобы позволить себе хотя бы немного расслабленности. Команда с первой и до последней минуты показывала свой самый высокий уровень, но даже несмотря на это, "Шериф" имел свои моменты и один гол точно мог отыграть.

Хозяева поля с первых минут довольно агрессивно шли в атаку. Команада Вернидуба пыталась выходить вперед через длинный пас, однако это получалось довольно тяжело. С приемом у Кастаньеды и Соузы были явные проблемы, и когда мяч даже доходил до них, защитники "Реала" мгновенно его отбирали.

Уже на 18-й минуте поединка шикарный момент имел Родриго. Бразилец очень опасно пробил по воротам. Карвахаль прострелил справа, а вингер нанес силовой удар. Атанасиадис спас в этом моменте. Однако острота на этом не завершилась. Уже на 31-й минуте поединка "Шериф" пропускает. "Реал" получил право на штрафной, а Алаба мощно пробил по центру ворот. Голкипер не смог потянуть, ведь имел место еще и рикошет от стенки.

После пропущенного мяча чувствовалось, что мотивация у молдавского клуба намного уменьшилась. Это привело к плохой слаженности в обороне. "Сливочные" такого не простили, и уже в добавленное к первому тайму время удвоили счет. Родриго на границе штрафной обстукался с Винисиусом, а тот покатил на Крооса. Тони выполнил идеальный удар в правую девятку, а мяч влетел в ворота от перекладины.

С началом второй половины встречи "Реал" не сбавил напор. Мадридцы хотели окончательно снять вопрос о победителе в этом матче и начали агрессивно идти в атаку. Противостоять поочередно коротким и диагональным пасам подопечных Анчелотти команда из Тирасполя не смогла. Как результат, третий пропущенный мяч. Теперь уже забил Бензема. Менди проходит по левому флангу, смещается в центр и отдает поперечный пас на Карима, а тот целит прямо в левый угол ворот.

Чуть позже "Шериф" имел возможность отыграться. Сначала после заброса в штрафную от Тилля опасно пробивал Траоре. В том моменте мяч попал в штангу. Затем издалека пытался добить Аддо, но безрезультатно – Куртуа на месте.

К концу поединка "Реал" имел еще несколько возможностей отличиться, но особого значения это уже не имело. Как результат этого матча, королевский клуб получает путевку в плей-офф Лиги чемпионов, а "Шериф" теперь уже точно сыграет весной в Лиге Европы. Такой результат для команды Вернидуба - более чем положительный!

Шериф - Реал 0:3

Голы: Алаба 30, Кроос 45+1, Бензема 56

Шериф: Атанасиадис – Костанца, Арболеда, Дуланто, Кристиано – Аддо, Тилль – Траоре, Коловос, Бруно Соуза – Кастаньеда

Реал: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди – Модрич, Каземиро, Кроос – Родриго, Бензема, Винисиус.

Предупреждения: Костанца 29 - Менди 4