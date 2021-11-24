Лига Чемпионов. Группа А, 5-й тур

24 ноября. Манчестер, "Этихад Стэдиум"

"Манчестер Сити" – "Пари Сен-Жермен" 2:1

Голы: Стерлинг (63), Жезус (76) – Мбаппе (50)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Канселу, Диаш, Стоунз, Уокер – Гюндоган, Родри, Зинченко (Жезус, 54) – Марез, Бернарду, Стерлинг

"ПСЖ": Навас – Мендеш (Керер, 67), Кимпембе, Маркиньос, Хакими – Гейе (Ди Мария, 67), Паредес, Эррера (Данилу, 61) – Неймар, Мбаппе, Месси

Предупреждения: Родри (55), Канселу (80), Жезус (90+3)

"Манчестер Сити" против "Пари Сен-Жермен". Дерби двух новых клубов, лишь недавно вошедших в элиту европейского футбола. Оба доходили до финала Лиги Чемпионов в последние годы, оба взлетели наверх за счёт бесконечных ближневосточных нулей на счету. Но с футбольной точки зрения это команды-антонимы – команда-суперзвезда против команды суперзвёзд.

Александр Зинченко никогда бы не вышел на этот матч в старте, играй он в "ПСЖ". Сегодня украинец был вынужден подменять самого Кевина Де Брюйне в центре поля. Справился далеко не блестяще – с КДБ его роднили разве что светлые волосы. Но даже проводя блеклую игру Зинченко имел возможность забить, и вовсю участвовать в игре – потому что его команда играла футбол все 90 минут, в отличии от соперников.

Сценарий парижской встречи команд ожидаемо повторился, только в ещё более полной мере. "Сити" прижал гостей к их штрафной площади и практически не позволял перебираться на свою половину поля. И на этот раз удавалось создавать угрозу у ворот Наваса.

Кимпембе выносил мяч с ленточки после удара Родри, Хакими не позволил случиться шедевру и тоже спасал последнем рубеже. Был момент у Зинченко, Гюндоган проверил штангу. В последние 15 минут первого тайма "ПСЖ" был совсем прижат к канатам: Мбаппе начал водиться в собственной штрафной, а одинокий Неймар в одном из эпизодов начал панически бежать с мячом в направлении собственный ворот – настолько дело было плохо. Но "ПСЖ" посчастливилось выстоять до тайм-аута.

И сразу после перерыва Париж неожиданно нанёс смертоносную контратаку. Один провал в прессинге, и Лео уже мчит на ваши ворота, создаёт момент для Мбаппе, и тот открывает счёт в матче ударом в домик Эдерсона. После этого на "Этихад" были ещё 10 минут сумбура, в котором Париж не раз опасно отвечал и мог даже удваивать преимущество. Но "Сити" тоже выстоял в трудный момент, и всё же сумел доказать своё превосходство не только на поле, но и на табло.

Сначала Стерлинг сделал то, чего обычно не в состоянии сделать в плей-офф ЛЧ – затолкать мяч в ворота с близкой дистанции. В своё время такие промахи Рахима стоили "Сити" вылета от "Тоттенхэма" Почеттино. Но на этот раз Стерлинг сумел справиться с задачей и сравнял счёт. А ключевой стала единственная замена Гвардиолы в матче – Жезус вместо Зинченко на 54-й минуте. Прямо символичный жест от Пепа – выпустил единственного игрока в составе, который хоть отдалённо похож на форварда, и тот принёс ему победный гол в матче. Футбол это ведь и про голы, а не только комбинации. Само собой, лёгкий момент бразильцу создала креативная группа полузащитников, но и такое каждый из них мог промазать.

"Сити" берёт реванш за поражение в Париже (2:0). Победа гарантировала "горожанам" первую строчку в группе. Манчестер доминантно выглядел первую половину и концовку встречи, и заслужил победу, может даже более убедительную по счёту. А "ПСЖ" в очередной раз показал, что их опасно отдавать инициативу даже на 10 минут – могут и в такие сроки решить матч за счёт убийственной атаки. Но сегодня командный футбол всё-таки взял верх над индивидуальным гением. И это отрадно.