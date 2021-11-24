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Манчестер Сити – ПСЖ 2:1. Жезус спасает Гвардиолу в дерби нулей

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

"Горожане" гарантировали себе первую строчку в группе

Манчестер Сити – ПСЖ 2:1. Жезус спасает Гвардиолу в дерби нулей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. Группа А, 5-й тур

24 ноября. Манчестер, "Этихад Стэдиум"

"Манчестер Сити" – "Пари Сен-Жермен" 2:1

Голы: Стерлинг (63), Жезус (76) – Мбаппе (50)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Канселу, Диаш, Стоунз, Уокер – Гюндоган, Родри, Зинченко (Жезус, 54) – Марез, Бернарду, Стерлинг

"ПСЖ": Навас – Мендеш (Керер, 67), Кимпембе, Маркиньос, Хакими – Гейе (Ди Мария, 67), Паредес, Эррера (Данилу, 61) – Неймар, Мбаппе, Месси

Предупреждения: Родри (55), Канселу (80), Жезус (90+3)

"Манчестер Сити" против "Пари Сен-Жермен". Дерби двух новых клубов, лишь недавно вошедших в элиту европейского футбола. Оба доходили до финала Лиги Чемпионов в последние годы, оба взлетели наверх за счёт бесконечных ближневосточных нулей на счету. Но с футбольной точки зрения это команды-антонимы – команда-суперзвезда против команды суперзвёзд.

Александр Зинченко никогда бы не вышел на этот матч в старте, играй он в "ПСЖ". Сегодня украинец был вынужден подменять самого Кевина Де Брюйне в центре поля. Справился далеко не блестяще – с КДБ его роднили разве что светлые волосы. Но даже проводя блеклую игру Зинченко имел возможность забить, и вовсю участвовать в игре – потому что его команда играла футбол все 90 минут, в отличии от соперников.

Сценарий парижской встречи команд ожидаемо повторился, только в ещё более полной мере. "Сити" прижал гостей к их штрафной площади и практически не позволял перебираться на свою половину поля. И на этот раз удавалось создавать угрозу у ворот Наваса.

Кимпембе выносил мяч с ленточки после удара Родри, Хакими не позволил случиться шедевру и тоже спасал последнем рубеже. Был момент у Зинченко, Гюндоган проверил штангу. В последние 15 минут первого тайма "ПСЖ" был совсем прижат к канатам: Мбаппе начал водиться в собственной штрафной, а одинокий Неймар в одном из эпизодов начал панически бежать с мячом в направлении собственный ворот – настолько дело было плохо. Но "ПСЖ" посчастливилось выстоять до тайм-аута.

И сразу после перерыва Париж неожиданно нанёс смертоносную контратаку. Один провал в прессинге, и Лео уже мчит на ваши ворота, создаёт момент для Мбаппе, и тот открывает счёт в матче ударом в домик Эдерсона. После этого на "Этихад" были ещё 10 минут сумбура, в котором Париж не раз опасно отвечал и мог даже удваивать преимущество. Но "Сити" тоже выстоял в трудный момент, и всё же сумел доказать своё превосходство не только на поле, но и на табло.

Сначала Стерлинг сделал то, чего обычно не в состоянии сделать в плей-офф ЛЧ – затолкать мяч в ворота с близкой дистанции. В своё время такие промахи Рахима стоили "Сити" вылета от "Тоттенхэма" Почеттино. Но на этот раз Стерлинг сумел справиться с задачей и сравнял счёт. А ключевой стала единственная замена Гвардиолы в матче – Жезус вместо Зинченко на 54-й минуте. Прямо символичный жест от Пепа – выпустил единственного игрока в составе, который хоть отдалённо похож на форварда, и тот принёс ему победный гол в матче. Футбол это ведь и про голы, а не только комбинации. Само собой, лёгкий момент бразильцу создала креативная группа полузащитников, но и такое каждый из них мог промазать.

"Сити" берёт реванш за поражение в Париже (2:0). Победа гарантировала "горожанам" первую строчку в группе. Манчестер доминантно выглядел первую половину и концовку встречи, и заслужил победу, может даже более убедительную по счёту. А "ПСЖ" в очередной раз показал, что их опасно отдавать инициативу даже на 10 минут – могут и в такие сроки решить матч за счёт убийственной атаки. Но сегодня командный футбол всё-таки взял верх над индивидуальным гением. И это отрадно.

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В статье: Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (17)
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Ramses_ua (Запоріжжя)
25.11.2021 в 01:14
Для Зины в МС был шанс стать более универсальным игроком чем левый защитник,но увы- прос*ал.Больше там его не увидим,Играл на второй передаче,без агрессии , нацеленности на обострение...на этой позиции был лишним элементом построении игры.Печалька
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таврия19752009 (симферополь)
25.11.2021 в 00:21
Шахтер ругают за 40 м трансферов за сезон.а там как раз ПСЖ пролетает со своим миллиардом стоимостью Ман Сити .х Шахтер против Ман Сити примерно так же проигрывал .вывод 40 м это немного что бы проиграть Ман сити
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Michael-K (Івано-Франківськ)
25.11.2021 в 00:43
Де траву береш, братан?Здай точку!
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Michael-K (Івано-Франківськ)
25.11.2021 в 00:19
Результат справедливий. Не звично було бачити Зіну на цій позиції, тупанув на початку матчу при перспективній контратаці, пас не віддав вчасно... Але загалом місцями не погано дивився, активно пресенгував і більше загострюючі паси давав ніж звичайно, сміливішим був. Для збірної хорошу практику має. Неймар тормоз конкретний, схоже кар"єра вже на спад пішла...
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hardcorepwnz (Украина)
25.11.2021 в 00:32
Когда Неймар поехал за баблом и перешел туда из Барселоны, он уже угробил свою карьеру.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
25.11.2021 в 00:40
В Барсі він хоть грав, а тут болт конкретний забив, дурака валяє, одні понти... Був колись перспективним і багатообіцяючим гравцем. Тому Мбаппе треба валити звідти, якщо хоче чогось добитись, а не бабки тільки заробляти!
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hardcorepwnz (Украина)
25.11.2021 в 00:53
Туда многие переходят дурака валять, а Неймар да, это был шок. Я еще понимаю Месси, под занавес карьеры, доигрывать. Мбаппе когда свалит, там вообще будет мрак.
0
0
Ol-g (Одесса)
25.11.2021 в 00:18
Кройфизм вломал.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
25.11.2021 в 00:05
Сосало Сити пока Жезус ссыкливую Зину в центре не сменил. Вот и вся "игра" распиаренного мажора.
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+2
-1
sasha_lv (Львів)
25.11.2021 в 00:09
Якщо сосало Сіті,то навіть страшно подумати шо робило ПСЖ)))))
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
24.11.2021 в 23:59
как там Седан в полузащите, кто видел?
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+2
-1
sasha_lv (Львів)
25.11.2021 в 00:08
Все як завжди))))'....''розкішні"" паси на метр і назад
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+3
0
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hardcorepwnz (Украина)
24.11.2021 в 23:58
Второе Эль Арабико все расставило на свои места. Желаю ПСЖ в 1/8 какой-то Челси, Ливерпуль, Баварию, чтобы сразу Неймар и Месси могли на полгода поехать домой, тренироваться со сборной, праздновать день рождения сестры ну и все такое.
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0
-1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
25.11.2021 в 00:09
А чому не Реал ? Жим-жим все таки ? ))))
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+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
25.11.2021 в 00:10
ну Реал сейчас это не настолько топ, че тут скромничать. Я объективно оцениваю шансы) Может и прошли бы, а может и нет.
0
0
мы за динамо (киев)
24.11.2021 в 23:56
концептуальна гра. з відповідними висновками.
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0
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sasha_lv (Львів)
24.11.2021 в 23:53
І де моська?
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