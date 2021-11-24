ЛЧ. Атлетико - Милан 0:1. Мессияс

Лига Чемпионов. Группа В. Пятый тур

Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Милан" 0:1

Гол: Мессиас 87



"Атлетико": Облак, Савич, Хименес, Эрмосо (Лоди 65), Льоренте, Коке, Лемар (А. Корреа 64), Де Поль (Врсалько 77), Карраско, Суарес (Кунья 77), Гризманн (Кондогбия 81)

"Милан": Татарушану, Калулу (Флоренци 67), Кьер, Романьоли, Эрнандес, Кесси, Тонали (Бакайоко 64), Салемакерс, Диас (Беннасер 81), Крунич (Мессиас 64), Жиру (Ибрагимович 66)

Предупреждения: Льоренте 61 - Жиру 27, Бакайоко 68, Эрнандес 90+2

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Обе команды были одновременно мотивированы и напряжены. "Атлетико" выиграл лишь два матча из предыдущих семи, пропускает слишком много, опускается в лиге. Вынужден говорить о перезагрузке и отрицать напряжение после двух поражений от "Ливерпуля", воспринятых болезненно. Диего Симеоне говорил о важности возвращения сильной обороны. "Милан" теряет отрыв в Серии А, не побеждал в трех матчах во всех турнирах подряд, крайне устал. И с небольшими шансами на выход из группы. Ему нужно было побеждать, но прежде всего хотелось не опозориться.

В первом тайме обе команды играли слишком осторожно. "Атлетико" всегда такой, тем более, когда не уверен в своей обороне. "Милан" же был не против переждать, пока можно будет выпустить крайне уставшего Леау и не готового играть каждый матч Ибрагимовича. До перерыва были нанесены лишь шесть ударов по воротам. Гости комбинировали интереснее, 59 процентов времени мяч был у них. У Диаса не вышел удар с 18-ти метров. Воспитанник "Атлетико" Тео Эрнандес, сбежавший в "Реал" (из-за чего его громко освистывали), слета замкнул неточно.

Второй тайм начался обменом ударами в створ ворот. Салемакерс, Лемар. Вратари это взяли уверенно. В целом же картина первого тайма не изменилась. Жесткая игра с множеством остановок, доминирование "Милана". У которого то блокировали удары, то плохо получались последние пасы. Стефано Пиоли решил произвести серию замен, Симеоне не отстал. Причем именно замены последнего казались более атакующими. Но как раз команда первого заиграла еще острее. Ибра и Мессиас разыграли слева, Бакайоко получил в центре. Вновь в защитника.

В последней стадии матча Де Поль пробил в створ, но также несложно для Татарушану. "Милан" нанес неточные удары головой со штрафных. Златан вышел на Облака, и тот блестяще спас. В этом эпизоде арбитры свистнули офсайд, но вряд ли он был. Тем не менее, заслуженный гол "Милан" забил. Опорник Кесси оказался слева, навесил, и вышедший на замену Мессиас замкнул головой. А в бурной концовке Савич вытащил удар Златана с линии, в ответ Кунья умудрился замкнуть прострел в упор неточно.

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"Милан" прерывает и антирекордную в истории клуба серию из семи матчей Лиги Чемпионов без побед подряд, и серию из пяти поражений в Испании подряд, стает первой итальянской командой, которая побеждает "Атлетико" в Испании за 22 года. Абсолютно заслуженно. Таланта не хватало, но он пытался играть. Победил по ударам по воротам со счетом 14:6, по владению мячом - 58:42. "Атлетико" же трусливо ждал подарков от "Ливерпуля". И в итоге впервые в истории проиграл три матча ЛЧ подряд.

Стефан Савич, Анхель Корреа говорили о финале, но играли точно не на победу.

"Ливерпуль" свое дело сделал. Но теперь интрига закрутилась до невозможности. Англичанам уже ничего не надо в последнем туре в Милане. А "Порту" и "Атлетико" в Португалии будут бороться за выход, еще и оглядываясь на Италию. С преимуществом "драконов". До такого "матрасники" доигрались исключительно по своей вине.

И пару слов о Мессиасе. Еще семь лет назад он работал грузчиком и не верил в свою футбольную карьеру. В Серии А он впервые сыграл в 2020-ом году за "Кротоне" и сразу же вылетел с ним. Теперь 30-летний бразилец переписал ужасную новейшую историю "Милана" в Лиге Чемпионов. Такое бывает только в сказках. И в футболе.