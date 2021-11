ЛЧ. Спортинг отправил Боруссию Д в Лигу Европы, Аякс оформил камбек против Бешикташа

Лига чемпионов

Группа C, пятый тур

"Эштадиу Жозе Алвеладе" (Лиссабон)

Главный арбитр: Карлос Дель Серро Гранде (Испания)

Лишь во второй раз в истории и впервые за 13 лет "Спортинг" прошел в плей-офф Лиги чемпионов. Команда сегодня была по-настоящему заряжена на победу и хотела одержать ее, в отличие от соперника. Дортмундцы без Холанда – это не настоящая атакующая и голевая "Боруссия". Мален не может взять на себя ответственность норвежца, да и такое ощущение, что все остальные игроки испытывают неуверенность без Эрлинга на острие.

Команды очень спокойно проводили первые полчаса матча. Опасности от обоих коллективов было очень мало – в основном игра проходила в центре поля. Но вот именно на 30 минуте открылись "ворота в рай" для нападающего хозяев Педру Гонсалвеша: Шульц махнул мимо мяча, Понгранчич проиграл борьбу португальскому форварду, который вышел один на один с голкипером после долгого выноса капитана Коатеса и пробил Кобелю между ног.

Не успели отойти от первого гола гости, как девять минут спустя Гонсалвеш оформил дубль. Португалец в касание после рикошета перевел мяч в левый угол ворот из-за пределов штрафной. Удар был точным и сильным, да еще и по уходящей траектории – без шансов для Кобеля. Отметим, что этот гол стал седьмым в последних четырех матчах Педру. Все эти голы он забил в ноябре – точно игрок месяца "львов".

