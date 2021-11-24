ЛЧ. Спортинг отправил Боруссию Д в Лигу Европы, Аякс оформил камбек против Бешикташа

Лига чемпионов

Группа C, пятый тур

"Эштадиу Жозе Алвеладе" (Лиссабон)

Главный арбитр: Карлос Дель Серро Гранде (Испания)

Лишь во второй раз в истории и впервые за 13 лет "Спортинг" прошел в плей-офф Лиги чемпионов. Команда сегодня была по-настоящему заряжена на победу и хотела одержать ее, в отличие от соперника. Дортмундцы без Холанда – это не настоящая атакующая и голевая "Боруссия". Мален не может взять на себя ответственность норвежца, да и такое ощущение, что все остальные игроки испытывают неуверенность без Эрлинга на острие.

Команды очень спокойно проводили первые полчаса матча. Опасности от обоих коллективов было очень мало – в основном игра проходила в центре поля. Но вот именно на 30 минуте открылись "ворота в рай" для нападающего хозяев Педру Гонсалвеша: Шульц махнул мимо мяча, Понгранчич проиграл борьбу португальскому форварду, который вышел один на один с голкипером после долгого выноса капитана Коатеса и пробил Кобелю между ног.

Не успели отойти от первого гола гости, как девять минут спустя Гонсалвеш оформил дубль. Португалец в касание после рикошета перевел мяч в левый угол ворот из-за пределов штрафной. Удар был точным и сильным, да еще и по уходящей траектории – без шансов для Кобеля. Отметим, что этот гол стал седьмым в последних четырех матчах Педру. Все эти голы он забил в ноябре – точно игрок месяца "львов".

????⚪️ Just Pedro Gonçalves ballin' in the Champions League ????#UCL pic.twitter.com/ZpNEDxFV3r — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 24, 2021

Сразу через минуту после второго пропущенного гости могли отквитать один гол. Мален обыграл нескольких оппонентов, прокинул мяч мимо голкипера и уже, казалось, бил в пустые ворота, но на ленте прервал полет мяча в сетку ворот защитник Инасиу.

Второй тайм начался с наступлений лиссабонцев и спасения Кобеля. Голкипер "джемелей" очень классно сыграл на выходе, сократив дистанцию ​​до Сарабии, который перед самыми воротами должен был завершать контрнаступление хозяев.

Во втором тайме преимуществом на поле, а главное – психологическим владели именно хозяева. Их поддерживала целая армия фанатов, на 100% сегодня заполнившая стадион. Это очень давило на гостей, и у дортмундцев начали сдавать нервы. Первым выпустил свой пар на сопернике Эмре Джан, за что был удален. Немец грубо сыграл в ответ после фола на себе, ударив ногой оппонента. А вскоре не выдержал и Загаду, который привез пенальти, сбив Паулинью в штрафной.

Педру Гонсалвеш был готов оформить хет-трик, но Кобель угадал направление полета мяча. Первым на добивании был Порро, закрепивший свои скоростные проходы по правому флангу еще и голом.

3:0 – роковой счет для дортмундцев, собственно и цифры 3:1 на табло сильно ситуацию не исправили. Мален забил гол престижа в пустые ворота после неудачных позиционных действий "львов", но это никак не помогло подопечным Розе - они точно вылетели в Лигу Европы, а "Спортинг" занял второе место и вслед за "Аяксом" шагает в плей-офф Лиги Чемпионов.

"Спортинг" Лиссабон – "Боруссия" Дортмунд 3:1

Голы: Педру Гонсалвеш 30, 39, Педро Порро 81 – Мален 90+2

"Спортинг" Лиссабон: Адан - Феддаль, Коатес, Инасиу - Порро (Угарте 88), Пальинья, Матеус, Рейс (Эсгай 67) - Сарабия (Сантос 67), Паулинью (Томас 82), Педру Гонсалвеш (Назинью 88)

"Боруссия" Дортмунд: Кобель - Менье, Понгранчич (Тиггес 67), Аканджи, Шульц (Джан 46) - Рейньер (Загаду 67), Витсель (Дауд 67), Беллингем - Ройс, Брандт - Мален

Предупреждения: Пальинья 55, Коатес 59 – Приказ 74, Розе 80 (тренер команды)

Удаление: Эмре Джан 74 (прямая красная)

Незабитый пенальти: Педру Гонсалвеш 81

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Лига чемпионов

Группа C, пятый тур

"Водафон Парк" (Стамбул)

Главный арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)

Пятое подряд поражение в текущем сезоне Лиги чемпионов терпит "Бешикташ". Интересно, что стамбульцы даже вели в счете, но все-таки “Аякс” одержал уже вторую волевую победу в Лиге чемпионов за последний месяц. Дважды Алле сыграл как настоящий центральный нападающий, просто завершив комбинации. Провалы обороны турок никуда не делись – до сих пор Вида и компания не могут наладить систему в центре обороны. Как следствие – окончательное последнее место в группе. “Аякс” же в свою очередь добывает пятую победу подряд и выходит в плей-офф с первого места.

Следует также отметить, что "Аякс" впервые за 26 лет выиграл пять стартовых туров в группе ЛЧ. Интересно, что тогда, в сезоне 1995/1996, амстердамцы это сделали на правах действующего обладателя трофея. Также отметим, что после девяти месяцев дисквалификации за допинг на поле вернулся голкипер Онана, правда, не смог оставить свои ворота сухими.

"Бешикташ" Стамбул – "Аякс" Амстердам 1:2 (1:0)

Голы: Геззаль 22 (пен.) – Алле 54, 69

"Бешикташ" Стамбул: Гюнок - Розье, Вида, Монтеро (Уйсал 81), Мераш - Пьянич (Учан 81), Топал (Хатчисон 81), Геззаль (Бачуай 67), Тейшейра (Боздоган 59), Н'Куду - Ларин

"Аякс" Амстердам: Онана – Мазрави (Тимбер 72), Схурс (Ренш 77), Мартинес, Тальяфико (Блинд 77) – Классен, Бергхюйс (Тейлор 83), Гравенберх – Нерес, Тадич, Дарами (Алле 46)

Предупреждения: Ларин 88 – Алле 85

Группа С