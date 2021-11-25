Придется играть в Лиге Европы. Шериф - Реал 0:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Шериф – Реал, которые встречались в рамках пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов. У команды Вернидуба еще были шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов, но сливочные стремились взять реванш за поражение в первом поединке. И они своего достигли, забив три сухих мяча. Хотя хозяева тоже немало атаковали, но забить Куртуа им так и не удалось. Таким образом, Реал вышел в 1/8 финала Лиги Чемпионов, а Шериф весной сыграет в Лиге Европы, ведь Интер победил у Шахтера и тоже стал недосягаемым для тираспольцев.

Лига Чемпионов. Группа D. 5-й тур

Шериф – Реал 0:3

Голы: Алаба 30, Кроос 45+1, Бензема 55