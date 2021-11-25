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Придется играть в Лиге Европы. Шериф - Реал 0:3. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
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Смотреть видео обзор матча Шериф - Реал, Лига Чемпионов, 24 ноября 2021

Придется играть в Лиге Европы. Шериф - Реал 0:3. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Шериф – Реал, которые встречались в рамках пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов. У команды Вернидуба еще были шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов, но сливочные стремились взять реванш за поражение в первом поединке. И они своего достигли, забив три сухих мяча. Хотя хозяева тоже немало атаковали, но забить Куртуа им так и не удалось. Таким образом, Реал вышел в 1/8 финала Лиги Чемпионов, а Шериф весной сыграет в Лиге Европы, ведь Интер победил у Шахтера и тоже стал недосягаемым для тираспольцев.

Лига Чемпионов. Группа D. 5-й тур
Шериф – Реал 0:3
Голы: Алаба 30, Кроос 45+1, Бензема 55

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В статье: Юрий Вернидуб Карим Бензема Шериф (Тирасполь) Реал (Мадрид)
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