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В Лиге Чемпионов 11 клубов уже обеспечили себе участие в плей-офф

Лига Чемпионов
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Интриг в последнем туре будет немного

В Лиге Чемпионов 11 клубов уже обеспечили себе участие в плей-офф

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

После пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов существенно расширился список клубов, уже получивших путевку в 1/8 финала турнира.

В группе А известны оба участника плей-офф, при этом Манчестер Сити будет первым, а ПСЖ вторым, независимо от результатов последнего тура.

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 5 4 0 1 17-8 +9 12
2 "Пари Сен-Жермен" 5 2 2 1 9-7 +2 8
3 "РБ Лейпциг" 5 1 1 3 13-13 0 4
4 "Брюгге" 5 1 1 3 5-16 -11 4

В группе В Ливерпуль был в плей-офф еще после четвёртого тура, а вот в борьбе за второе место максимальная интрига

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Ливерпуль" 5 5 0 0 15-5 +10 15
2 "Порту" 5 1 2 2 3-8 -5 5
3 "Атлетико" 5 1 1 3 4-7 -3 4
4 "Милан" 5 1 1 3 5-7 -2 4

Победа Спортинга с разницей в два мяча лишила Боруссию шансов на плей-офф, даже если она в последнем туре победит, а лиссабонцы проиграют. Аякс просто недостижим. Это группа С

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Аякс" 5 5 0 0 16-3 +13 15
2 "Спортинг" 5 3 0 2 12-8 +4 9
3 "Боруссия" 5 2 0 3 5-11 -6 6
4 "Бешикташ" 5 0 0 5 3-14 -11 0

К сожалению для фанатов Шахтера, все с путевками решено и в группе D. Неясно пока, кто с какого места выходит – очный матч между Реалом и Интером в последнем туре это решит

# Команда И В Н П М РМ О
1 Реал 5 4 0 1 12-3 +9 12
2 "Интер" 5 3 1 1 8-3 +5 10
3 "Шериф" 5 2 0 3 6-10 -4 6
4 Шахтер 5 0 1 4 1-11 -10 1

В группе Е Баварию с первого места уже ничто не сдвинет, при этом она может не пустить в плей-офф Барселону, если обыгрывает каталонцев, а Бенфика одолеет на собственном поле Динамо

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Бавария" 5 5 0 0 19-3 +16 15
2 "Барселона" 5 2 1 2 2-6 -4 7
3 "Бенфика" 5 1 2 2 5-9 -4 5
4 Динамо 5 0 1 4 1-9 -8 1

В группе F Манчестер Юнайтед уже в 1/8, а вот второе место разыграют между собой Аталанта и Вильярреал

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Юнайтед" 5 3 1 1 10-7 +3 10
2 "Вильярреал" 5 2 1 2 9-7 +2 7
3 "Аталанта" 5 1 3 1 10-10 0 6
4 "Янг Бойз" 5 1 1 3 6-11 -5 4

Группа G наиболее интригующая – здесь все могут выйти в 1/8 и у всех есть шансы провалиться

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Лилль" 5 2 2 1 4-3 +1 8
2 "Зальцбург" 5 2 1 2 7-6 +1 7
3 "Севилья" 5 1 3 1 5-4 +1 6
4 "Вольфсбург" 5 1 2 2 4-7 -3 5

Наконец из группы Н в плей-офф вышли Челси и Ювентус, кто с какого места – определится в последнем туре

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Челси" 5 4 0 1 10-1 +9 12
2 "Ювентус" 5 4 0 1 9-6 +3 12
3 "Зенит" 5 1 1 3 7-7 0 4
4 "Мальме" 5 0 1 4 1-13 -12 1

Список участников 1/8 финала Лиги Чемпионов после пятого тура группового этапа

Манчестер Сити
Пари Сен-Жермен
Ливерпуль
Аяк
Спортинг
Реал		 Интер
Бавария
Манчестер Юнайтед
Челси
Ювентус
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В статье: Бавария (Мюнхен) Аякс (Амстердам) Лига чемпионов Реал (Мадрид) Интер (Милан) Ливерпуль Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (Париж)
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