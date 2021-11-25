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В Лиге Чемпионов 11 клубов уже обеспечили себе участие в плей-офф
Интриг в последнем туре будет немного
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов существенно расширился список клубов, уже получивших путевку в 1/8 финала турнира.
В группе А известны оба участника плей-офф, при этом Манчестер Сити будет первым, а ПСЖ вторым, независимо от результатов последнего тура.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|5
|4
|0
|1
|17-8
|+9
|12
|2
|"Пари Сен-Жермен"
|5
|2
|2
|1
|9-7
|+2
|8
|3
|"РБ Лейпциг"
|5
|1
|1
|3
|13-13
|0
|4
|4
|"Брюгге"
|5
|1
|1
|3
|5-16
|-11
|4
В группе В Ливерпуль был в плей-офф еще после четвёртого тура, а вот в борьбе за второе место максимальная интрига
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Ливерпуль"
|5
|5
|0
|0
|15-5
|+10
|15
|2
|"Порту"
|5
|1
|2
|2
|3-8
|-5
|5
|3
|"Атлетико"
|5
|1
|1
|3
|4-7
|-3
|4
|4
|"Милан"
|5
|1
|1
|3
|5-7
|-2
|4
Победа Спортинга с разницей в два мяча лишила Боруссию шансов на плей-офф, даже если она в последнем туре победит, а лиссабонцы проиграют. Аякс просто недостижим. Это группа С
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Аякс"
|5
|5
|0
|0
|16-3
|+13
|15
|2
|"Спортинг"
|5
|3
|0
|2
|12-8
|+4
|9
|3
|"Боруссия"
|5
|2
|0
|3
|5-11
|-6
|6
|4
|"Бешикташ"
|5
|0
|0
|5
|3-14
|-11
|0
К сожалению для фанатов Шахтера, все с путевками решено и в группе D. Неясно пока, кто с какого места выходит – очный матч между Реалом и Интером в последнем туре это решит
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Реал
|5
|4
|0
|1
|12-3
|+9
|12
|2
|"Интер"
|5
|3
|1
|1
|8-3
|+5
|10
|3
|"Шериф"
|5
|2
|0
|3
|6-10
|-4
|6
|4
|Шахтер
|5
|0
|1
|4
|1-11
|-10
|1
В группе Е Баварию с первого места уже ничто не сдвинет, при этом она может не пустить в плей-офф Барселону, если обыгрывает каталонцев, а Бенфика одолеет на собственном поле Динамо
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Бавария"
|5
|5
|0
|0
|19-3
|+16
|15
|2
|"Барселона"
|5
|2
|1
|2
|2-6
|-4
|7
|3
|"Бенфика"
|5
|1
|2
|2
|5-9
|-4
|5
|4
|Динамо
|5
|0
|1
|4
|1-9
|-8
|1
В группе F Манчестер Юнайтед уже в 1/8, а вот второе место разыграют между собой Аталанта и Вильярреал
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Юнайтед"
|5
|3
|1
|1
|10-7
|+3
|10
|2
|"Вильярреал"
|5
|2
|1
|2
|9-7
|+2
|7
|3
|"Аталанта"
|5
|1
|3
|1
|10-10
|0
|6
|4
|"Янг Бойз"
|5
|1
|1
|3
|6-11
|-5
|4
Группа G наиболее интригующая – здесь все могут выйти в 1/8 и у всех есть шансы провалиться
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Лилль"
|5
|2
|2
|1
|4-3
|+1
|8
|2
|"Зальцбург"
|5
|2
|1
|2
|7-6
|+1
|7
|3
|"Севилья"
|5
|1
|3
|1
|5-4
|+1
|6
|4
|"Вольфсбург"
|5
|1
|2
|2
|4-7
|-3
|5
Наконец из группы Н в плей-офф вышли Челси и Ювентус, кто с какого места – определится в последнем туре
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Челси"
|5
|4
|0
|1
|10-1
|+9
|12
|2
|"Ювентус"
|5
|4
|0
|1
|9-6
|+3
|12
|3
|"Зенит"
|5
|1
|1
|3
|7-7
|0
|4
|4
|"Мальме"
|5
|0
|1
|4
|1-13
|-12
|1
Список участников 1/8 финала Лиги Чемпионов после пятого тура группового этапа
|Манчестер Сити
Пари Сен-Жермен
Ливерпуль
Аяк
Спортинг
Реал
|Интер
Бавария
Манчестер Юнайтед
Челси
Ювентус
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