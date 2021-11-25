Манчестер Сити - ПСЖ 2:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Сити - Пари Сен-Жермен, встречавшихся в 5-м туре Лиги Чемпионов. Парижане открыли счет во втором тайме - Мбаппе воспользовался пасом от Месси. Но горожане нашли ответ. Героем стал Габриэль Жезус, который вышел вместо Александра Зинченко на замену. Сначала он ассистировал Стерлингу, а затем забил сам. Несмотря на поражение, ПСЖ вышел в плей-офф вместе с Сити, но парижане останутся вторыми.

Лига Чемпионов. Группа А. Пятый тур

Манчестер Сити – Пари Сен-Жермен 2:1

Голы: Стерлинг 63, Жезус 76 – Мбаппе 50