  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Манчестер Сити - ПСЖ 2:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити - ПСЖ 2:1. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Манчестер Сити - ПСЖ, Лига Чемпионов, 24 ноября 2021

Манчестер Сити - ПСЖ 2:1. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Сити - Пари Сен-Жермен, встречавшихся в 5-м туре Лиги Чемпионов. Парижане открыли счет во втором тайме - Мбаппе воспользовался пасом от Месси. Но горожане нашли ответ. Героем стал Габриэль Жезус, который вышел вместо Александра Зинченко на замену. Сначала он ассистировал Стерлингу, а затем забил сам. Несмотря на поражение, ПСЖ вышел в плей-офф вместе с Сити, но парижане останутся вторыми.

Лига Чемпионов. Группа А. Пятый тур
Манчестер Сити – Пари Сен-Жермен 2:1
Голы: Стерлинг 63, Жезус 76 – Мбаппе 50

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (Париж) Габриэль Жезус Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...