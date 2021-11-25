Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити - ПСЖ 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Манчестер Сити - ПСЖ, Лига Чемпионов, 24 ноября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Сити - Пари Сен-Жермен, встречавшихся в 5-м туре Лиги Чемпионов. Парижане открыли счет во втором тайме - Мбаппе воспользовался пасом от Месси. Но горожане нашли ответ. Героем стал Габриэль Жезус, который вышел вместо Александра Зинченко на замену. Сначала он ассистировал Стерлингу, а затем забил сам. Несмотря на поражение, ПСЖ вышел в плей-офф вместе с Сити, но парижане останутся вторыми.
Лига Чемпионов. Группа А. Пятый тур
Манчестер Сити – Пари Сен-Жермен 2:1
Голы: Стерлинг 63, Жезус 76 – Мбаппе 50
Популярное сейчас
- Манчестер Сити – ПСЖ 2:1. Жезус спасает Гвардиолу в дерби нулей
- Джеко решает. Интер – Шахтер 2:0. Видео голов и обзор матча
- Интер - Шахтер 2:0. Досрочно последние
- Юношеская лига УЕФА. Динамо снова обыгрывает Баварию — Видео
- "Закатали рукава": Уотфорд смешно подколол Роналду в твиттере
- Пока есть время. Артем Беседин обвенчался со своей второй половинкой. ФОТО