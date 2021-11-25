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Воробей: Динамо в матче с Баварией приятно удивило

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Специалист оценил поражение киевлян от мюнхенцев

Воробей: Динамо в матче с Баварией приятно удивило

fcdynamo.com

Новина українською

Экс-форвард донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей высказался о матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" - "Бавария" (2:1).

"Динамо" приятно удивило. Неплохо киевляне играли. Мне понравилось, как "Динамо" играло, особенно во втором тайме.

Единственное, сколько раз киевляне выбегали пять в четыре, четыре в три, три в два и не забили. Надо было использовать свои моменты. Но не получилось. Конечно, не везло в реализации моментов. Были ошибки вратаря Нойера, но мяч в итоге не залетал в ворота.

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Также был спорный эпизод с пенальти, когда был фол на Буяльском. Мне кажется, судья в том моменте должен был назначать одиннадцатиметровый. Рефери, наверное, посчитал, что было провокацией, когда Буяльский правую ногу выставил. Но я не считаю, что это была провокация. Все так делают. И пенальти ставятся железно. Но почему-то судья трактовал эпизод не в ту сторону.

А Гармаш – это вообще открытие. Человек выходит на поле и забивает. Да, возможно, он не так ярко играет, как другие футболисты. Да, Гармаш не ведет игру, но он является наконечником. Денис своим опытом тянет за собой команду", - сказал Воробей.

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В статье: Андрей Воробей Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
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