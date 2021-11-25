Вернидуб: Качество игры Шерифа было не хуже, чем в Мадриде. Но тогда мы выиграли

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб прокомментировал поражение от "Реала" (0:3) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Проиграли большому клубу 0:3, но я рад за ребят. Качество игры было не хуже, чем в Мадриде. Но тогда мы выиграли, а сейчас проиграли.

Выход в весеннюю стадию Лиги Европы - большой плюс для "Шерифа". Спасибо болельщикам за поддержку", - приводит слова Вернидуба официальный сайт УЕФА.