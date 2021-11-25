Нападающий Интера: Мы очень рады победе над Шахтером

Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес поделился мыслями после победы над "Шахтером" (2:0) в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов.

"Мы очень рады этой победе. Сделали то, что должны были сделать: победили на глазах у наших болельщиков. Мы благодарим их, они всегда нас поддерживают.

"Интер" давно не выходил в плей-офф, мы почти у цели и идем по верному пути. Мы должны продолжать работать и слушать нашего тренера", - цитирует Мартинеса официальный сайт УЕФА.