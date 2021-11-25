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Полузащитник Шерифа: Постараемся выиграть последний матч у Шахтера
Себастьян Тилль - о заключительном матче в групповом турнире ЛЧ
Фото: FC Sheriff Tiraspol
Люксембургский полузащитник "Шерифа" Себастьян Тилль дал комментарий после поражения от "Реала" (0:3) в рамках 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
"Нам было сложно противостоять "Реалу". Они хорошо контролировали мяч. К сожалению, нам не удалось забить и порадовать болельщиков.
Теперь постараемся выиграть последний матч у "Шахтера", - приводит слова Тилля официальный сайт УЕФА.
В заключительном 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шериф" встретится с "Шахтером". Поединок состоится 7 декабря в Киеве на НСК "Олимпийский".
Напомним, что "Шериф" уже обеспечил себе третье место в группе и выход в плей-офф Лиги Европы.
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