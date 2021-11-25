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Полузащитник Шерифа: Постараемся выиграть последний матч у Шахтера

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Себастьян Тилль - о заключительном матче в групповом турнире ЛЧ

Полузащитник Шерифа: Постараемся выиграть последний матч у Шахтера

Фото: FC Sheriff Tiraspol

Новина українською

Люксембургский полузащитник "Шерифа" Себастьян Тилль дал комментарий после поражения от "Реала" (0:3) в рамках 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

"Нам было сложно противостоять "Реалу". Они хорошо контролировали мяч. К сожалению, нам не удалось забить и порадовать болельщиков.

Теперь постараемся выиграть последний матч у "Шахтера", - приводит слова Тилля официальный сайт УЕФА.

В заключительном 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шериф" встретится с "Шахтером". Поединок состоится 7 декабря в Киеве на НСК "Олимпийский".

Напомним, что "Шериф" уже обеспечил себе третье место в группе и выход в плей-офф Лиги Европы.

Читайте такжеВернидуб: Качество игры Шерифа было не хуже, чем в Мадриде. Но тогда мы выиграли
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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (2)
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zafo49
25.11.2021 в 11:22
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
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cucumber (Киев)
25.11.2021 в 10:42
Якщо Вернидуб зможе "натягнути" Шахту, буде зовсім не смішно, бо ж відомо, що виграє команда, а програє завжди тренер, і виникає питання - за яким критерієм клуби обирають собі тренерів? І яких саме? Нагадайте нам, чим є славетним де Дзербі? Хіба тільки "імпортним " призвіщем. Невже керівництво клубу не бачить, що команда не прогресує а навпаки втрачає власне реноме на міжнародної арені. Про Динамо мовчу, бо там все ясно - Луческу себе вичерпав, і сподіватися на диво то є доля невиправних оптимістів, а здібні вернидуби, григорчуки хай тихо смалять у куточках. васяогурцов
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Only DK (Kyiv)
25.11.2021 в 10:32
Такой чмохтер просто должны обыгрывать, чтобы подтвердить, что выход в ЛЕ не случайный
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+2
0


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