Полузащитник Шерифа: Постараемся выиграть последний матч у Шахтера

Люксембургский полузащитник "Шерифа" Себастьян Тилль дал комментарий после поражения от "Реала" (0:3) в рамках 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

"Нам было сложно противостоять "Реалу". Они хорошо контролировали мяч. К сожалению, нам не удалось забить и порадовать болельщиков. Теперь постараемся выиграть последний матч у "Шахтера", - приводит слова Тилля официальный сайт УЕФА.

В заключительном 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шериф" встретится с "Шахтером". Поединок состоится 7 декабря в Киеве на НСК "Олимпийский".

Напомним, что "Шериф" уже обеспечил себе третье место в группе и выход в плей-офф Лиги Европы.