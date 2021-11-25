Почеттино – о выходе ПСЖ в плей-офф ЛЧ: Здорово, особенно учитывая обстоятельства на старте сезона

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити" (1:2). Цитирует аргентинского специалиста Goal.com.

"Преимущество "Манчестер Сити" по владению мячом было не таким уж большим, 55 на 45. Большое преимущество – это 70 на 30. Мы не паниковали, оппонент был лучше в первом тайме. Чтобы понять рисунок игры до перерыва, нужно взглянуть, как часто ошибались мы, как часто ошибались хозяева. Здесь была ощутимая разница".

"Второй тайм мы начали лучше, открыли счет. Однако нужно было кое-что поменять после того, как "Сити" сравнял цифры на табло. Тем не менее, мы пропустили еще раз. Нужно оттолкнуться от нашего выступления после перерыва, это то, что мы хотим видеть. Я доволен игрой парней. Здорово выйти в следующий раунд ЛЧ, особенно учитывая те обстоятельства, которые были в начале сезона".

"ПСЖ" занимает второе место в турнирной таблице (8 очков). "Манчестер Сити" набрал 12 пунктов и досрочно гарантировал себе первую позицию в квартете.