Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Почеттино – о выходе ПСЖ в плей-офф ЛЧ: Здорово, особенно учитывая обстоятельства на старте сезона
Поражение не помешало
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити" (1:2). Цитирует аргентинского специалиста Goal.com.
"Преимущество "Манчестер Сити" по владению мячом было не таким уж большим, 55 на 45. Большое преимущество – это 70 на 30. Мы не паниковали, оппонент был лучше в первом тайме. Чтобы понять рисунок игры до перерыва, нужно взглянуть, как часто ошибались мы, как часто ошибались хозяева. Здесь была ощутимая разница".
"Второй тайм мы начали лучше, открыли счет. Однако нужно было кое-что поменять после того, как "Сити" сравнял цифры на табло. Тем не менее, мы пропустили еще раз. Нужно оттолкнуться от нашего выступления после перерыва, это то, что мы хотим видеть. Я доволен игрой парней. Здорово выйти в следующий раунд ЛЧ, особенно учитывая те обстоятельства, которые были в начале сезона".
"ПСЖ" занимает второе место в турнирной таблице (8 очков). "Манчестер Сити" набрал 12 пунктов и досрочно гарантировал себе первую позицию в квартете.
Популярное сейчас
- Рома - Заря. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 25.11.2021
- Придется играть в Лиге Европы. Шериф - Реал 0:3. Видео голов и обзор матча
- Вылет Шахтёра, битва Пепа и Месси, тюремный срок Бензема. Главные новости за 24 ноября
- Леоненко: На второй тайм против Баварии вышло не Динамо, а какие-то звери
- "Закатали рукава": Уотфорд смешно подколол Роналду в твиттере
- Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова