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Гвардиола: Чем дальше нападающие ПСЖ от наших ворот, тем безопаснее для Манчестер Сити
Мбаппе один раз наказал
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился своими впечатлениями после победы над "Пари Сен-Жермен" (2:1) в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Цитируют испанца BBC и пресс-служба УЕФА.
"Когда нападающие "ПСЖ" контролировали мяч на финальной трети поля у наших ворот, то это всегда было опасно. Тем не менее, мы сыграли здорово, как и в первом матче. К сожалению, мы не реализовали свои моменты до перерыва. После гола "ПСЖ" мы были в нокауте 5-10 минут. Спасибо болельщикам, что пришли и поддержали нас. Замечательный вечер".
"Мы выходим в плей-офф ЛЧ 5 или 6 лет подряд, сейчас мы на первом месте в группе – я более чем доволен. Мы понимали, что нас устроит ничья, но все равно одержали победу. Я всегда считал, что чем дальше нападающие "ПСЖ" от наших ворот, тем безопаснее для "Манчестер Сити". Вспомните момент с промахом Неймара – создали из ничего! У них очень хорошая атака".
"ПСЖ" занимает второе место в турнирной таблице (8 очков). "Манчестер Сити" набрал 12 пунктов и досрочно гарантировал себе первую позицию в квартете.
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