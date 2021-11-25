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Гвардиола: Чем дальше нападающие ПСЖ от наших ворот, тем безопаснее для Манчестер Сити

Лига Чемпионов
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Мбаппе один раз наказал

Гвардиола: Чем дальше нападающие ПСЖ от наших ворот, тем безопаснее для Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

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Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился своими впечатлениями после победы над "Пари Сен-Жермен" (2:1) в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Цитируют испанца BBC и пресс-служба УЕФА.

"Когда нападающие "ПСЖ" контролировали мяч на финальной трети поля у наших ворот, то это всегда было опасно. Тем не менее, мы сыграли здорово, как и в первом матче. К сожалению, мы не реализовали свои моменты до перерыва. После гола "ПСЖ" мы были в нокауте 5-10 минут. Спасибо болельщикам, что пришли и поддержали нас. Замечательный вечер".

"Мы выходим в плей-офф ЛЧ 5 или 6 лет подряд, сейчас мы на первом месте в группе – я более чем доволен. Мы понимали, что нас устроит ничья, но все равно одержали победу. Я всегда считал, что чем дальше нападающие "ПСЖ" от наших ворот, тем безопаснее для "Манчестер Сити". Вспомните момент с промахом Неймара – создали из ничего! У них очень хорошая атака".

"ПСЖ" занимает второе место в турнирной таблице (8 очков). "Манчестер Сити" набрал 12 пунктов и досрочно гарантировал себе первую позицию в квартете.

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В статье: Хосеп Гвардиола Лига чемпионов Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
BBC

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