Зинченко получил низкую оценку за матч против ПСЖ от WhoScored

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в стартовый состав на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "ПСЖ" (2:1).

24-летний украинец отыграл 53 минуты, после чего его заменил Габриэл Жесус. За время, проведенное на поле, Александр нанес 2 удара по воротам (оба – заблокированы), отдал 22 передачи (92%), сделал 1 ключевой пас и проиграл все 3 единоборства.

За свою игру Зинченко получил оценку 5.9 по версии авторитетного портала WhoScored. Эта оценка - одна из худших в составе "горожан". Ниже получил только центральный защитник Джон Стоунз — 5.8 балла.

Лучшим игроком матча был признан вингер "Манчестер Сити" Рияд Марез. Он получил 8.3 балла.

Добавим, что Александр Зинченко не играл с 3 ноября, когда провел 10 минут во встрече с "Брюгге" (4:1) в Лиге чемпионов.

Скриншот: WhoScored