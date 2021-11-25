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Зинченко получил низкую оценку за матч против ПСЖ от WhoScored

Лига Чемпионов
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Украинец вышел на поле в стартовом составе "горожан"

Зинченко получил низкую оценку за матч против ПСЖ от WhoScored

Фото: mancity.com

Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в стартовый состав на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "ПСЖ" (2:1).

24-летний украинец отыграл 53 минуты, после чего его заменил Габриэл Жесус. За время, проведенное на поле, Александр нанес 2 удара по воротам (оба – заблокированы), отдал 22 передачи (92%), сделал 1 ключевой пас и проиграл все 3 единоборства.

За свою игру Зинченко получил оценку 5.9 по версии авторитетного портала WhoScored. Эта оценка - одна из худших в составе "горожан". Ниже получил только центральный защитник Джон Стоунз — 5.8 балла.

Лучшим игроком матча был признан вингер "Манчестер Сити" Рияд Марез. Он получил 8.3 балла.

Добавим, что Александр Зинченко не играл с 3 ноября, когда провел 10 минут во встрече с "Брюгге" (4:1) в Лиге чемпионов.

Зинченко получил низкую оценку за матч против ПСЖ от WhoScored - изображение 1
Скриншот: WhoScored
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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко ПСЖ
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Источник:
WhoScored

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