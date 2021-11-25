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Трубин: Из-за ненужного поражения Шерифу в первом туре пошли такие результаты
"Горняки" досрочно заняли последнее место в своей группе
Фото: ФК Шахтер Донецк
Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал поражение миланскому "Интеру" (0:2) и оценил выступления команды в еврокубках в нынешнем сезоне.
"В первом тайме сами себе привозили, пытаясь выйти из-под прессинга, создавали моменты у своих ворот. Лично у меня было несколько ошибок при передачах… Из-за этого, думаю, особенно в первом тайме было такое большое количество ударов по нашим воротам.
Думаю, что из-за ненужного поражения в первом туре "Шерифу" потом пошли такие вот результаты. Можно было выигрывать первый матч с "Интером". Сами себе создали проблемы, потом из них нужно было выпутываться.
Было очень тяжело, но считаю, что мы сами в этом виноваты. Сыграй в некоторых матчах, в некоторых ситуациях, в маленьких деталях лучше, и наш результат, и наше положение в группе могли быть намного лучше", — сказал Трубин.
Проиграв "Интеру", донецкий "Шахтер" досрочно занял последнее место в группе D и вылетел из Лиги чемпионов.
Напомним, что в последний раз горняки не играли в весенней части еврокубков в сезоне 2011/12. Тогда в своей группе Лиги чемпионов с "Порту", "Зенитом" и "Апоэлем" "Шахтер" с 5 очками занял четвертое место.
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