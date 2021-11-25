Трубин: Из-за ненужного поражения Шерифу в первом туре пошли такие результаты

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал поражение миланскому "Интеру" (0:2) и оценил выступления команды в еврокубках в нынешнем сезоне.

"В первом тайме сами себе привозили, пытаясь выйти из-под прессинга, создавали моменты у своих ворот. Лично у меня было несколько ошибок при передачах… Из-за этого, думаю, особенно в первом тайме было такое большое количество ударов по нашим воротам.

Думаю, что из-за ненужного поражения в первом туре "Шерифу" потом пошли такие вот результаты. Можно было выигрывать первый матч с "Интером". Сами себе создали проблемы, потом из них нужно было выпутываться.

Было очень тяжело, но считаю, что мы сами в этом виноваты. Сыграй в некоторых матчах, в некоторых ситуациях, в маленьких деталях лучше, и наш результат, и наше положение в группе могли быть намного лучше", — сказал Трубин.