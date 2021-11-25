Дебри Де Дзерби. Футбол Шахтера в Лиге чемпионов – типичный дыр-дыр

Есть проблема, есть ее осознание, есть понимание путей ее решения, но нет действий… Тренер "Шахтера" после проигранного матча с "Интером" (0:2) сказал, что в следующей Лиге чемпионов его команда будет выглядеть по-другому. И добавил, что они сто раз коснулись мяча в штрафной "Шерифа", но не забили. Ну а почему бы эту проблему не решить прямо сейчас?

От матча с "Шерифом" прошло уже около трех месяцев. Что такого изменится в следующей Лиге чемпионов, что нельзя было изменить уже сейчас? Очевидно же (Де Дзерби сам об этом говорит), нужна четкость, нужные удары по воротам, обострение. У "Шахтера" есть предпосылки, но нет активных действий. Это словно целый день готовиться к свиданию, а вечером просто лечь спать.

Гостевой матч против "Интера" – типичный пример "дыр-дыр" футбола от "Шахтера". "Горняки" превзошли соперника по общему показателю ТТД (794 против 659), по показателю удачных ТТД (675 против 528), по количеству передач (566 против 433), по количеству точных передач (512 против 367). Но не наработали даже на 0,5 xG.

В целом, "Интер" пасовал с процентом точности 85, а "Шахтер" – 90. "Горняки" вообще мало кому уступают в этой Лиге чемпионов по показателям точности передач, но уместно ли вообще об этом говорить, если большинство этих передач ни к чему существенному не приводят?! Марлон перекатывает Витао, Витао отдаст на Додо, а начинается все с розыгрыша от Трубина. И так по кругу. Тепловая карта демонстрирует некую футзальную картину, когда у собственных ворот расположена едва ли не самая большая зона интенсивности.

Тепловая карта действий "Шахтера" в матче с "Интером". Постоянные розыгрыши мяча Трубиным с центральными защитниками обусловили одну из самых "горячих" зон в штрафной площадке "горняков" / скриншот - whoscored

Да, есть интенсивность и в центре поля, но нет ее у ворот соперника. Атакующие идеи "Шахтера" умирали где-то в районе радиуса чужой штрафной. Это даже не то, что было с "Шерифом", который позволял проникать в свои владения, но дальше блокировал движение мяча. Здесь же "Интер" просто перекрывал движение "горнякам" низким блоком.

Карта прикосновений к мячу игроков "Шахтера" в матче с "Интером". В штрафной площадке соперника - минимум / скриншот - whoscored

На карте прикосновений к мячу тоже отчетливо видна эта "особенность" игры "Шахтера". Отсюда и следует объяснение лишь одного голевого момента за матч, только двух ударов в створ, только двух ключевых передач, из которых одна была точна.

В этом направлении можно двигаться вперед и будет как в той поговорке: чем дальше в лес – тем больше дров. В итоге зайдем в самые настоящие дебри Де Дзерби. Девять скоростных атак – и только два удара после них. 43 позиционные атаки – и только пять ударов после них. Ни одного адекватно разыгранного стандарта, что привело бы к опасности чужих ворот.

Карта ударов по воротам. Синим - "Шахтер", оранжевым - "Интер" / скриншот - whoscored

Схема передач в чужую штрафную. Вверху - "Шахтера", внизу - "Интер" / скриншот - InStat

Проблемы – куда ни ткни. Только три удара из пределов штрафной против 13-ти таких у соперника. Только 16 передач в штрафную против 33-х у соперника. И это мы говорим о матче, в котором противник владеет игроками, индивидуальный уровень которых минимум не хуже, чем у "Шахтера". Понятно, что положительный результат для "Интера" был лишь вопросом времени.

"Интер" искал пути к воротам соперника, тогда как "Шахтер" стерильно держал мяч и играл в пас. Обычно у "нерадзурри" нет проблем с креативом и изобретательностью в Серии А, но здесь прорвало только во втором тайме.

Примечательно, что оба гола в ворота "Шахтера" влетели после очень похожих розыгрышей-комбинаций на левом фланге атаки итальянской команды. Стратегия Де Дзерби с Витао в основном составе (о Марлоне не говорим, он – привычная фигура для этого "Шахтера") заключалась, очевидно, в нейтрализации Джеко благодаря габаритам. Но Джеко – это не только физическая мощь, это еще ум и хитрость. Вот и забил босниец первый гол после подключения с глубины вторым темпом, а не после прямой подачи. Где были опорники "Шахтера"? Вопрос из той же категории, что и вопрос о целесообразности стиля "Сассуоло" в чемпионате Украины.

скриншот - Megogo

Ну а чтобы не возникало сомнений в полном провале Де Дзерби, "Интер" забил второй гол. Розыгрыш из аута своеобразным "треугольником" – хрестоматийная комбинация. Такие "треугольники" у "Интера" функционировали постоянно, "Шахтер" не находил им противодействия. Конкретно в этом эпизоде ​​отобрать мяч пытался один Тете (точнее, имитировал попытки), Додо ходил за Лаутаро Мартинесом, а Антонио поздно начал его страховать. Поэтому, когда правый защитник "Шахтера" сместился непосредственно в свою зону для противодействия подачи Перичиша, хорват уже практически подстроил мяч себе под удобную ногу для навеса.

Ну и действия Марлона и Витао. Один Лаутаро Мартинес простыми маневрами (сначала в ходе атаки, кстати, был в офсайде, но все равно выманивал за собой защитников "Шахтера") закружил головы бразильским защитникам, Матвиенко банально проиграл позиции. И Джеко забил уже в том стиле, которого так опасался Де Дзерби. Точка.

Всё плохо. Можно простить поражения "Интеру" и "Реалу", но занимать последнее место в группе, имея в своей компании "Шериф" – это неуважение к самому себе. Возможно, слова Де Дзерби о следующем сезоне и окажутся вещими, но сегодняшнюю кампанию из истории уже не вычеркнешь. Это словно разбитый пузырек зеленки на мраморной плите.

Как ни вытирай, а чистописания на ней уже не будет.