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"Может напугать детей". Перед матчем Бешикташ – Аякс комментатор назвал Домагоя Виду уродливым

Лига Чемпионов
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Отсутствие такта как таковое

"Может напугать детей". Перед матчем Бешикташ – Аякс комментатор назвал Домагоя Виду уродливым

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 24 ноября, турецкий "Бешикташ" принимал в Стамбуле амстердамский "Аякс". Хозяева уступили гостям со счетом 1:2, они заняли последнее четвертое место в группе. Перед началом поединка, когда капитаны команд обменивались рукопожатиями, комментатор трансляции в Нидерландах бросил крайне странную реплику:

"Вида настолько уродливый, что ему обычно не разрешают играть в это время, потому что дети тоже смотрят телевизор. "Бешикташ" должен запрашивать особое разрешение на его выступления".

Виду очень не любят в Нидерландах из-за эпизода, который произошел в 2011 году во время поединка между "Динамо Загреб" и "Лионом" в 6-м туре группового этапа ЛЧ. Тогда хорваты проиграли французам со счетом 7:1, а "Аякс" выбыл из розыгрыша турнира из-за разницы мячей. Голландцы считали, что матч был договорным – после пятого гола в ворота "Динамо" Вида подмигнул и показал большой палец вверх нападающему "Лиона" Бафетимби Гомису.

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В статье: Домагой Вида Бешикташ (Стамбул) Аякс (Амстердам) Лига чемпионов
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Источник:
sportske.jutarnji.hr

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