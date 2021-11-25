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"Может напугать детей". Перед матчем Бешикташ – Аякс комментатор назвал Домагоя Виду уродливым
Отсутствие такта как таковое
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера, 24 ноября, турецкий "Бешикташ" принимал в Стамбуле амстердамский "Аякс". Хозяева уступили гостям со счетом 1:2, они заняли последнее четвертое место в группе. Перед началом поединка, когда капитаны команд обменивались рукопожатиями, комментатор трансляции в Нидерландах бросил крайне странную реплику:
"Вида настолько уродливый, что ему обычно не разрешают играть в это время, потому что дети тоже смотрят телевизор. "Бешикташ" должен запрашивать особое разрешение на его выступления".
Hahaha, lekker Sierd #knipoogkroaat #besaja pic.twitter.com/J1b0FluYYd— M (@MatthijsTweet) November 24, 2021
"Besiktas heeft ontheffing moeten betalen om Vida op te stellen. Vida is zo lelijk dat hij normaal niet op tv mag komen 's avonds omdat er kinderen kunnen kijken."— Eric Mertens (@EricMMedia) November 24, 2021
- Sierd de Vos, woensdag 24 november 2021. #besaja
Виду очень не любят в Нидерландах из-за эпизода, который произошел в 2011 году во время поединка между "Динамо Загреб" и "Лионом" в 6-м туре группового этапа ЛЧ. Тогда хорваты проиграли французам со счетом 7:1, а "Аякс" выбыл из розыгрыша турнира из-за разницы мячей. Голландцы считали, что матч был договорным – после пятого гола в ворота "Динамо" Вида подмигнул и показал большой палец вверх нападающему "Лиона" Бафетимби Гомису.
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