22-летний Мбаппе сравнялся с третьим лучшим французским бомбардиром в истории ЛЧ

Форвард сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе отличился в рамках поединка 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (2:1). Англичане у себя в домашних стенах обыграли парижан, отыгравшись по ходу встречи – первый гол в матче забил 22-летний нападающий гостей.

Мбаппе провел свой 29-й гол в главном клубном европейском турнире, сравнявшись с Давидом Трезеге. Он стал третьим лучшим бомбардиром Франции в соревновании (после Карима Бензема, 76 голов, и Тьерри Анри, 50).

