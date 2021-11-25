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"За такие деньги могли найти специалиста и получше". Эксперт раскритиковал Де Дзерби

Лига Чемпионов
(6 голосов)

Вячеслав Заховайло недоволен работой тренера "Шахтера"

"За такие деньги могли найти специалиста и получше". Эксперт раскритиковал Де Дзерби

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Интер" - "Шахтер", в котором "горняки" уступили со счетом 0:2.

"Шахтер владел мячом 60% время. Сделал на 150 передач больше, при малом проценте брака. Вопрос... И что это дало?

О вкусах не спорят. Мне не нравится стиль Де Дзерби. Все, поперек и назад в стоячем положении. В створ ворот соперника всего два удара. Я не злорадствую, но за такие деньги могли и получше найти специалиста", - написал Заховайло в Facebook.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Вячеслав Заховайло
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Комментарии (12)
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football_soccer (Украина)
25.11.2021 в 13:40
я удивлен, как такого профессионального каталу и шулера, как Ахметова так нагло и лихо разводят на пару Срна с де Дзерби. Причем разводят с таким размахом, будто у них серьезно есть в запасе, кроме этой, еще 8 жизней
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+1
0
kalan-86 (Анкара)
25.11.2021 в 13:29
100% Ведь даже слепому видно, что этот, так сказать «стиль игры Дзерби» полностью парализовал игру Шахтера. Команда переливает из пустого в порожнее, а толку ноль. Где-то в Серии А, для того чтоб болтаться в середине таблицы с совершенно другого уровня исполнителями, такой тактики было достаточно. Но Шахтеру был привит другой стиль игры, пятнадцать лет приобретались футболисты именно под такую игру, а этот пришёл и решил из Шахтера сделать Сасуолло, и получается что Шахтёр сам теперь делает…
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+1
0
storm_ua (Николаев)
25.11.2021 в 13:07
Вернидуб к примеру, но мнегие срнытого куда важнее...результат шопа лицо....Дзерби по сути еще не сформированный тренер...он не понятно кто и звать его никак, его уровень это арендуполь и то по блату
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+4
-1
Volder (Ков)
25.11.2021 в 13:30
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0
0
perogiv52 (.)
25.11.2021 в 12:55
Мне многое не понравилось в игре с Интером, не буду тут делать себя великим специалистом хоть всю жизнь провёл в футболе пусть не профисионально.Я столько много прочитал высказываний, что Де Дзерби тупой тренер и чем быстрей покинет Шахтёр тем будет лучше. Знаете такое впечатление, что пришёл новый тренер и всем капец, а Реал и Интер проходной двор.Да многие бразильцы не те, что хотелось, но работать есть на чем , а футбол это стало шоу, чем больше денег значит можно покупать хорошего футболиста. Думаю уДе Дзерби немного есть времени ,что то изменить.
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0
-3
СашаXM (Хмельницкий)
25.11.2021 в 12:58
в ШД игроки на голову сильнее чем в ДК, но результат с более простыми соперниками еще хуже чем у ДК ... Вопрос! Сколько еще бразил и за сколько десятков лямов нужно накупить чтоб хоть что-то пошло? Остаётся 10 минут а защитник чернявый ели-ели пешечком перекатывает мячик к центру, зато как выносить то лупит аж за ворота соперника)
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+5
0
Alexandr 89 (Nova Kahovka)
25.11.2021 в 14:07
Так может наоборот хватит бразил покупать! Витао тому пример, зачем, что наших защитников нет.
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
25.11.2021 в 12:41
Мозгов не хватает нормального тренера купить.
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+3
0
efim423 (odessa)
25.11.2021 в 12:36
непонятно почему Каштру уволили при лучших результатов , а зебру-ноунейма оставили
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+4
0
perogiv52 (.)
25.11.2021 в 14:29
Сперва хвалили Каштру, а потом и он стал не удел, пишим дальше.
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0
0
kravaserega (Kyiv)
25.11.2021 в 12:23
Сейчас проснутся эксперДы Сабо и Леоненко и выскажут своё веское мнение
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+4
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2021 в 12:34
Скажуть, що судді вбили шахтар. Могли би усі чотири голи відмінити, а не лише два..)))
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+4
-1


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