"За такие деньги могли найти специалиста и получше". Эксперт раскритиковал Де Дзерби

Футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Интер" - "Шахтер", в котором "горняки" уступили со счетом 0:2.

"Шахтер владел мячом 60% время. Сделал на 150 передач больше, при малом проценте брака. Вопрос... И что это дало?

О вкусах не спорят. Мне не нравится стиль Де Дзерби. Все, поперек и назад в стоячем положении. В створ ворот соперника всего два удара. Я не злорадствую, но за такие деньги могли и получше найти специалиста", - написал Заховайло в Facebook.