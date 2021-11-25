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"За такие деньги могли найти специалиста и получше". Эксперт раскритиковал Де Дзерби
Вячеслав Заховайло недоволен работой тренера "Шахтера"
Фото: ФК Шахтер Донецк
Футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Интер" - "Шахтер", в котором "горняки" уступили со счетом 0:2.
"Шахтер владел мячом 60% время. Сделал на 150 передач больше, при малом проценте брака. Вопрос... И что это дало?
О вкусах не спорят. Мне не нравится стиль Де Дзерби. Все, поперек и назад в стоячем положении. В створ ворот соперника всего два удара. Я не злорадствую, но за такие деньги могли и получше найти специалиста", - написал Заховайло в Facebook.
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