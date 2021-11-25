Клопп: Некоторые думают, что Ливерпуль мог не тратить силы. Это не так – фанаты купили билеты на Энфилд!

Менеджер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал итоги матча 5-го тура Лиги чемпионов с "Порту" (2:0). Отметим, что "красные" одержали 5 побед в 5 поединках группового этапа.

"Мы могли бы сыграть лучше и быть более спокойными в первом тайме, но мы немного волновались. В этом нет ничего необычного, когда вы выставляете на поле парней, еоторые мало играли вместе. Некоторые люди думают, что мы могли бы потратить меньше сил, но мы здесь не для этого – фанаты купили билеты на "Энфилд"!

"Если вы в нашей команде, то вы хороший футболист. Я в этом "бизнесе" достаточно долго, чтобы не бросать неготовых игроков в бой. Неко Уильямс играет, болельщики могут быть удивлены появлению Тайлера Мортона, но он показал себя хорошо – отличный игрок, я очень рад за него и уровень его выступления".

"Гол Тьяго, ничего себе! Это очень важно. Много хорошего произошло этим вечером, игроки получили минуты, ритм, уверенность, никто не травмировался".

Мерсисайдцы стали первым за 82 года английским клубом, забившим не менее двух голов в 16 матчах подряд. В 1939 году это удалось "Вулверхэмптону". Последний раз "Ливерпуль" забивал меньше двух голов в матче АПЛ с "Челси" (1:1) в августе.