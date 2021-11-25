Каррагер – о Месси, Неймаре и Мбаппе: Это пассажиры, они не работают на команду. ПСЖ не выиграет ЛЧ

Экс-защитник английского "Ливерпуля" и эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер считает, что "Пари Сен-Жермен" не достигнет успеха в главном клубном европейском турнире. Напомним, в 5-м туре ЛЧ парижане проиграли "Манчестер Сити" (1:2).

"Не верю в то, что "ПСЖ" возьмет ЛЧ. К примеру, давайте рассмотрим четыре команды, одна из которых, как по мне, и выиграет турнир: "Сити", "Ливерпуль", "Челси" и "Бавария". У них нет пассажиров. У "ПСЖ" есть три пассажира. У них нет никаких шансов выиграть Лигу чемпионов, вообще никаких. В случае с Мбаппе я расстраиваюсь еще сильнее. Могу понять Месси, ему 34 года, он должен беречь себя в определенные моменты".