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Каррагер – о Месси, Неймаре и Мбаппе: Это пассажиры, они не работают на команду. ПСЖ не выиграет ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Мнение Джейми

Каррагер – о Месси, Неймаре и Мбаппе: Это пассажиры, они не работают на команду. ПСЖ не выиграет ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-защитник английского "Ливерпуля" и эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер считает, что "Пари Сен-Жермен" не достигнет успеха в главном клубном европейском турнире. Напомним, в 5-м туре ЛЧ парижане проиграли "Манчестер Сити" (1:2).

"Не верю в то, что "ПСЖ" возьмет ЛЧ. К примеру, давайте рассмотрим четыре команды, одна из которых, как по мне, и выиграет турнир: "Сити", "Ливерпуль", "Челси" и "Бавария". У них нет пассажиров. У "ПСЖ" есть три пассажира. У них нет никаких шансов выиграть Лигу чемпионов, вообще никаких. В случае с Мбаппе я расстраиваюсь еще сильнее. Могу понять Месси, ему 34 года, он должен беречь себя в определенные моменты".

"Но Мбаппе 22 года, он должен возвращаться назад, помогая одноклубникам против "Сити". Ходить по полю – не для меня. Я просто не могу это принять. Мне все равно, насколько они прекрасны в атаке, они не работают на команду. Времена перевозки пассажиров давно прошли, посмотрите на Салаха, Мане, Де Брюйне, Мареза, Стерлинга, Мюллера, Левандовского – они бегают по всему полю! Я это говорил и в контексте Роналду, но, по крайней мере, Криштиану забивает голы. Если вы не забиваете, то вы пассажиры, и при таком уровне футбола у вас не будет шансов".

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В статье: Лионель Месси Неймар Лига чемпионов Джейми Каррагер Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
Metro

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Комментарии (3)
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Запорізьке Торпедо (zp)
25.11.2021 в 14:23
однако Мбапик голокуярит
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Alexandr 89 (Nova Kahovka)
25.11.2021 в 14:22
100% прав, ПСЖ не выиграет лч, от этих мажоров толку мало, каждый тянет на себя одеяло в итоге команды нет
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Zapp Brannigan (Київ)
25.11.2021 в 14:02
Як і очікувалося, після голу Сєля в запой пішов...
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