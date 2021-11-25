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Каррагер – о Месси, Неймаре и Мбаппе: Это пассажиры, они не работают на команду. ПСЖ не выиграет ЛЧ
Мнение Джейми
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-защитник английского "Ливерпуля" и эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер считает, что "Пари Сен-Жермен" не достигнет успеха в главном клубном европейском турнире. Напомним, в 5-м туре ЛЧ парижане проиграли "Манчестер Сити" (1:2).
"Не верю в то, что "ПСЖ" возьмет ЛЧ. К примеру, давайте рассмотрим четыре команды, одна из которых, как по мне, и выиграет турнир: "Сити", "Ливерпуль", "Челси" и "Бавария". У них нет пассажиров. У "ПСЖ" есть три пассажира. У них нет никаких шансов выиграть Лигу чемпионов, вообще никаких. В случае с Мбаппе я расстраиваюсь еще сильнее. Могу понять Месси, ему 34 года, он должен беречь себя в определенные моменты".
"Но Мбаппе 22 года, он должен возвращаться назад, помогая одноклубникам против "Сити". Ходить по полю – не для меня. Я просто не могу это принять. Мне все равно, насколько они прекрасны в атаке, они не работают на команду. Времена перевозки пассажиров давно прошли, посмотрите на Салаха, Мане, Де Брюйне, Мареза, Стерлинга, Мюллера, Левандовского – они бегают по всему полю! Я это говорил и в контексте Роналду, но, по крайней мере, Криштиану забивает голы. Если вы не забиваете, то вы пассажиры, и при таком уровне футбола у вас не будет шансов".
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