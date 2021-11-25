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"А за вікном… Ні, не майже весна". Вылет Динамо и Шахтера из ЛЧ – это уже сирена. Аудиомнение #126

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Украинскому футболу срочно нужен курс оздоровительных инъекций, иначе наши клубы скоро будут вылетать из ЛЕ и ЛК…

"А за вікном… Ні, не майже весна". Вылет Динамо и Шахтера из ЛЧ – это уже сирена. Аудиомнение #126

Фото: 1) Александр Приходько; 2) ФК Шахтер

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем поединки с участием украинских грандов в 5-м туре главного клубного европейского турнира. Послушать выпуски можно на Megogo Audio, Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

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Говорим об эмоциональной нестабильности лидеров "Динамо", уже сейчас произносим рядом с фамилией Де Дзерби слово "увольнение", объясняем причины поражений киевлян и "горняков", а также вместо короткого традиционного финала срываемся на крик души – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:20 – "Динамо" – "Бавария" (1:2);

11:17 – "Интер" – "Шахтер" (2:0);

20:31 – О необходимости спасать украинский футбол. В офсайд все также не попадайте!

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В статье: Хосеп Гвардиола Бавария (Мюнхен) Виталий Буяльский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Интер (Милан) чемпионат Украины УПЛ Александр Зинченко Украинская Премьер-лига Николай Шапаренко Виктор Цыганков Роберто Де Дзерби Подкаст Аудиомнение Подкасты UA-Футбол
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