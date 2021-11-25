"А за вікном… Ні, не майже весна". Вылет Динамо и Шахтера из ЛЧ – это уже сирена. Аудиомнение #126

Обсуждаем поединки с участием украинских грандов в 5-м туре главного клубного европейского турнира. Послушать выпуски можно на Megogo Audio, Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

Говорим об эмоциональной нестабильности лидеров "Динамо", уже сейчас произносим рядом с фамилией Де Дзерби слово "увольнение", объясняем причины поражений киевлян и "горняков", а также вместо короткого традиционного финала срываемся на крик души – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:20 – "Динамо" – "Бавария" (1:2);

11:17 – "Интер" – "Шахтер" (2:0);

20:31 – О необходимости спасать украинский футбол. В офсайд все также не попадайте!