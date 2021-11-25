Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Дзерби: Шахтер заслужил поражение, потому что Интер играл лучше
"Горняки" досрочно заняли последнее место и вылетели из ЛЧ
Фото: ФК Шахтер Донецк
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби подвел итоги матча с миланским "Интером" (0:2) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.
"Мы заслужили поражение, потому что "Интер" играл лучше, "Интер" сильнее. Думаю, мы сделали меньше, чем могли бы. У нас не было трех ключевых игроков - Исмаили, Алан Патрик, Траоре. И у нас много молодых игроков, которым еще нужно прогрессировать. Если они станут топ-игроками, то мы сможем тоже играть на равных с такими соперниками.
У всех были сложности на поле - от Трубина до Фернандо.
Математика говорит, что мы даже 3-е место не получим, поэтому все усилия теперь на УПЛ и Кубок Украины", - сказал Де Дзерби.
Проиграв "Интеру", донецкий "Шахтер" досрочно занял последнее место в группе D и вылетел из Лиги чемпионов.
Напомним, что в последний раз горняки не играли в весенней части еврокубков в сезоне 2011/12. Тогда в своей группе Лиги чемпионов с "Порту", "Зенитом" и "Апоэлем" "Шахтер" с 5 очками занял четвертое место.
Популярное сейчас
- Жеребьевка плей-офф отбора на Чемпионат мира 2022. В пятницу Украина узнает соперников
- Рома - Заря. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 25.11.2021
- Манчестер Сити - ПСЖ 2:1. Видео голов и обзор матча
- ЛЧ. Динамо - Бавария 1:2. С первым снегом таяли и надежды
- Пока есть время. Артем Беседин обвенчался со своей второй половинкой. ФОТО
- Куражился, как мог: сербский бомбардир затроллил Роналду банкой кока-колы
Новости по теме
- 22:41 Зарубежные Де Дзерби: Надеемся, будем играть в следующем сезоне ЛЧ совсем по-другому
- 17:36 Зарубежные Зубов: Шахтер неоднократно доказывал, что умеет находить выход из трудного положения
- 12:30 Зарубежные Донецк ожидал приезда одной из сильнейших команд Италии. Шахтер – Интер. 10.08.2005 #Ретростроки