Де Дзерби: Шахтер заслужил поражение, потому что Интер играл лучше

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби подвел итоги матча с миланским "Интером" (0:2) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы заслужили поражение, потому что "Интер" играл лучше, "Интер" сильнее. Думаю, мы сделали меньше, чем могли бы. У нас не было трех ключевых игроков - Исмаили, Алан Патрик, Траоре. И у нас много молодых игроков, которым еще нужно прогрессировать. Если они станут топ-игроками, то мы сможем тоже играть на равных с такими соперниками.

У всех были сложности на поле - от Трубина до Фернандо.

Математика говорит, что мы даже 3-е место не получим, поэтому все усилия теперь на УПЛ и Кубок Украины", - сказал Де Дзерби.