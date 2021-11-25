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Де Дзерби: Шахтер заслужил поражение, потому что Интер играл лучше

Лига Чемпионов
(1 голосов)

"Горняки" досрочно заняли последнее место и вылетели из ЛЧ

Де Дзерби: Шахтер заслужил поражение, потому что Интер играл лучше

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби подвел итоги матча с миланским "Интером" (0:2) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы заслужили поражение, потому что "Интер" играл лучше, "Интер" сильнее. Думаю, мы сделали меньше, чем могли бы. У нас не было трех ключевых игроков - Исмаили, Алан Патрик, Траоре. И у нас много молодых игроков, которым еще нужно прогрессировать. Если они станут топ-игроками, то мы сможем тоже играть на равных с такими соперниками.

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У всех были сложности на поле - от Трубина до Фернандо.

Математика говорит, что мы даже 3-е место не получим, поэтому все усилия теперь на УПЛ и Кубок Украины", - сказал Де Дзерби.

Проиграв "Интеру", донецкий "Шахтер" досрочно занял последнее место в группе D и вылетел из Лиги чемпионов.

Напомним, что в последний раз горняки не играли в весенней части еврокубков в сезоне 2011/12. Тогда в своей группе Лиги чемпионов с "Порту", "Зенитом" и "Апоэлем" "Шахтер" с 5 очками занял четвертое место.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Роберто Де Дзерби
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Комментарии (2)
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DesnaUA (Чернигов)
25.11.2021 в 15:09
А Интер заслужил победу,потому что шахтер играл хуже...На хрена говорить ,то что все и без тебя видят.У него такие интервью,шо вижу,то и пою
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balamyt (Boston)
25.11.2021 в 15:02
Им не хватало только Тайсона...А молодым бразильцам Шахтера уже давно пора выходить из ползунков...Игрок из ганы в свои 18 лет творит чудеса за 10 мин. а эти из Шахтера еще в песочнице УПЛ играют и не растут..в мастерстве.
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+3
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