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Луческу: В матче с Баварией у нас снова были проблемы с судейством, но мы уже привыкли

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Наставник киевлян подвел результат матча с мюнхенцами

Луческу: В матче с Баварией у нас снова были проблемы с судейством, но мы уже привыкли

fcdynamo.com

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подвел результат матча Лиги чемпионов с "Баварией" (1:2).

"У нас был отличный второй тайм, мы хорошо играли, но, к сожалению, "Баварии" сейчас сложно навязать свою игру, даже если у них не играет Киммих. У нас снова были проблемы с судейством — не назначили пенальти. Но мы привыкли уже к мысли, что топ-команды всегда получают особую защиту.

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Я доволен, что мы могли сыграли вничью с "Барселоной", однако, все же дважды уступили. Но на этом уровне разница между 0:1 и 1:0 часто бывает случайной. В домашнем матче с "Бенфикой" нам не засчитали гол в дополнительное время. Но мы растем, и это самое главное, ведь мы играем в чрезвычайно тяжелой группе", — сказал Луческу в комментарии для Playsport.ro.

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В статье: Мирча Луческу Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
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Источник:
playsport.ro

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