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Луческу: В матче с Баварией у нас снова были проблемы с судейством, но мы уже привыкли
Наставник киевлян подвел результат матча с мюнхенцами
fcdynamo.com
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подвел результат матча Лиги чемпионов с "Баварией" (1:2).
"У нас был отличный второй тайм, мы хорошо играли, но, к сожалению, "Баварии" сейчас сложно навязать свою игру, даже если у них не играет Киммих. У нас снова были проблемы с судейством — не назначили пенальти. Но мы привыкли уже к мысли, что топ-команды всегда получают особую защиту.
Я доволен, что мы могли сыграли вничью с "Барселоной", однако, все же дважды уступили. Но на этом уровне разница между 0:1 и 1:0 часто бывает случайной. В домашнем матче с "Бенфикой" нам не засчитали гол в дополнительное время. Но мы растем, и это самое главное, ведь мы играем в чрезвычайно тяжелой группе", — сказал Луческу в комментарии для Playsport.ro.
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