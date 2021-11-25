Уходим по-английски. Акценты зрителя на играх наших клубов в Лиге чемпионов

Свершилось. Оба наших представителя в Лиге чемпионов выбыли из нее досрочно – когда до окончания групповых турниров остался тур. То есть, мы уходим как бы по-английски – вроде еще не простились, но уже в пути. По дороге в еврокубковое никуда. А уникальность сезона заключается в том, что в Лиге Европы мы даже чайку не попили.

Оба матча назвал бы по-настоящему зрелищными. По общему числу моментов, минимальное преимущество у киевского. Если же говорить о явно голевых – тут немного больше фора у миланского. Игры смотрелись.

Максимальный отрезок без острых эпизодов был в Киеве: в первые полтайма после перерыва – между несостоявшимся голом Шапаренко и состоявшимся – Гармаша.

То, что "Шахтеру" в это вечер ловить нечего, стало ясно за полчаса до конца поединка: после этого первого гола Джеко уже через шесть минут он же оформил дубль. У команды де Дзерби в оставшееся время будут лишь две попытки забить мяч престижа.

"Динамо" сохраняло шансы на ничью дольше. Даже если не считать промах Цыганкова в компенсированное время, то на 79-й минуте у него же был еще один и куда более очевидный шанс, но, увы, с тем же результатом. Впрочем, а что бы нам дала эта ничья?

Считаю, что "Интер" "наиграл" как раз на победу в два гола, но справедливее смотрелся бы счет 3:1. Тогда как в Киеве "Бавария" скорее могла не выиграть, а проиграть с теми же 1:2. Хотя по реально голевым моментам, пожалуй, тут было равенство.

Если в Милане нас именно что обыграли, то в Киеве турецкий рефери Мелер, вкупе с ВАРом, изрядно помогли "Баварии". На 38-й минуте, при 0:1, не был назначен пенальти в ее ворота за фол Эрнандеса против Буяльского.

Юстас: "Оба немецких комментатора сказали, что стопроцентный пенальти. И я к ним присоединяюсь. А ВАР считает, что это, скорее всего, не грубая ошибка". Вот вам и человеческий фактор во всей его красе. А ведь речь идет о матче, в котором мюнхенцам ничего не было нужно. Что ж, мы лишний раз убедились в том, что ВАР – не панацея.

А вот "Шахтеру" с ним повезло. Чрезмерная педантичность там, где принято автоматически выискивать блох, и пожалуйте – из-за пятки Дармиана не засчитан гол Перишича в середине первого тайма. Правда, получилась лишь отсрочка. Ну а штанга Додо в концовке, при 2:0, стала чисто символической компенсацией "Интеру" от Фортуны.

А вот стойка ворот Нойера, в которую угодил мяч после ляпсуса кипера "Баварии" на 29-й минуте, при 0:1 в Киеве – это было серьезно. Но, справедливости ради, уже четыре минуты спустя мяч чудом попадает в Бущана на линии ворот после рикошета от Забарного, который невозможно было предусмотреть. Квиты.

Вы не поверите, но самой яркой фигурой по сумме впечатлений от обеих игр мне увиделся Цыганков. Как всегда, говорю здесь не об эффективности, а о суммарном участии в важнейших эпизодах. В Милане, и в этом смысле тоже, зажигали Джеко и Перишич.

Больше всего важных сэйвов насчитал у Трубина. Что никак не позволяет признать его героем поединка, но в "Шахтере" на виду был на этом уровне только он. Из прочих вратарей запомнился Нойер, но и он не только сэйвами. В целом стражи ворот как-то не феерили.

Конечно же, можно говорить о том, что "Динамо" доставило нам куда как больше позитива своей игрой, в сравнении с "Шахтером". Однако не следует забывать и об отсутствии мотивации у "Баварии". В отличие от "Интера", для которого победа была необходима.

Но и у такой "Баварии" взять хотя бы очко нам не удалось. После пяти туров мы фактически покидаем Лигу чемпионов загодя – набрав по очку на брата и забив по голу, а пропустив при этом два десятка на двоих. Пять шагов назад, тихо на пальцах. Лети моя душа, не оставайся! Пять шагов назад, притяженья больше нет…

Не, не притягивает как-то этот последний тур, не греет. Возьмет ли "Шахтер" реванш у команды Вернидуба, сумеет ли "Динамо" увезти хотя бы очко из Лиссабона – да какая, собственно, уже разница? Оно еще ладно, будь я фанатом какой-то из этих команд – так ведь нет. Истово болею только за сборную, в УПЛ же сегодня моих любимцев нет.

Посему и я, пожалуй, уйду-ка отсюда по-английски. Может быть, завтра пообщаемся после Лиги конференций – если будет о чем.

Подводя же кратко итоги выступления наших клубов в ЛЧ, замечу: провалились, конечно, оба. Но "Динамо" все же не так стыдно должно быть – играя с командами уровня плей-офф в "3В-формате". А чтобы остаться без весны, имея в группе "Шериф", клубу с возможностями "Шахтера" нужно было постараться. При всем уважении к Вернидубу.

По большому же счету, для меня не случилось ничего неожиданного. Луческу с этим "Динамо" давно уже достиг потолка, вот об него оно и "убилось". А "Шахтер" с этим тренером попал в группу лишь волею счастливого случая, что логично в ней и подтвердил.

Если же еще и чемпионство профукает, возникнет справедливый вопрос: а чем итальянское мыло лучше португальского шила? Дай Бог, не риторический…