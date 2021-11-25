Анри раскритиковал защиту ПСЖ в матче с Манчестер Сити

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал игру "ПСЖ" в матче группового этапа Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (1:2).

"Если хочешь выиграть Лигу чемпионов, ты не можешь защищаться с семью игроками. Это невозможно, — приводит слова француза Daily Post. — Мне все равно, кто ты. Открыты крайние защитники, так что на поле практически три против одного или три против двух. У команды, которая выигрывает титулы — и тем более Лигу чемпионов, — атакующее трио действует лицом к мячу. Но сейчас они слишком открыты. Команды во Франции не могут взломать их, а "Манчестер Сити" смог. Почеттино иногда не может быть собой с этой командой".

"ПСЖ" занимает второе место в группе А Лиги чемпионов, набрав 8 очков в пяти матчах.