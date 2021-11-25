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Чижевский: Не пробиться даже в Лигу Европы - это серьезный провал Шахтера
Новый тренер пока что не может поставить команде свою игру
shakhtar.com
Экс-игрок "горняков" Александр Чижевский поделился своими впечатлениями о поражении "
"Все справедливо. Ведь еще до того, как нападающий "Интера" Джеко открыл счет, хозяева не реализовали несколько голевых моментов. Итальянский гранд оказался готов к тому, что гости будут стремиться контролировать мяч с помощью коротких и средних передач и благодаря высокому прессингу и умелому отбору заставлял дончан ошибаться. Сказался и более богатый международный опыт игроков "Интера". Как в Лиге чемпионов, так и за свои национальные сборные.
Даже и не припомню, когда раньше "Шахтер" так неудачно выступал в еврокубках. Не пробиться даже в Лигу Европы - это серьезный провал. Скорее всего, игроки еще не до конца понимают футбол нового главного тренера Роберто Де Дзерби, его требования. И пока все не будет доведено до автоматизма, "Шахтеру" сложно будет рассчитывать на успехи на международной арене", - сказал Чижевский.
Напомним, что после поражения "Интеру" "Шахтер" занимает последнее место в своей группе, набрав лишь одно очко.
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