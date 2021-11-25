Леоненко: Меня пугает Трубин - в игре ногами, наверное, думает, что он Бартез или Нойер

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины, а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал поражение "Шахтера" от "Интера" (0:2) в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов .

"В этой игре "Шахтер" контролировал мяч, а "Интер" забивал. "Горняки" играли вдесятером, потому что Педриньо пропал. Я его не видел и, честно говоря, непонятно, почему Де Дзерби не поменял его раньше. Тем более, что он неудачно сыграл в чемпионате.

Меня пугает Трубин, потому что в рамке он стоит хорошо, а в игре ногами, наверное, думает, что он Бартез или Нойер. Мне кажется, что из-за этого многие хватались за сердце. Но над этим пусть он уже работает на тренировках.

У "Интера" было очень много моментов. Хочу посоветовать также и "Динамо", чтобы они брали все хорошее, то что вчера было у "Интера". Они бежали и в контратаки, и просто в атаку. Самое опасное то, что как только игрок открывался, его сразу же награждали пасом, что в зону, что в ноги. Практически все атаки "Интера" заканчивались ударами. И к этому надо стремиться не в чемпионате страны, а в еврокубках", — сказал Леоненко.