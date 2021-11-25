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Леоненко: Меня пугает Трубин - в игре ногами, наверное, думает, что он Бартез или Нойер

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Мнение эксперта по матчу Интер - Шахтер

Леоненко: Меня пугает Трубин - в игре ногами, наверное, думает, что он Бартез или Нойер

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины, а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал поражение "Шахтера" от "Интера" (0:2) в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"В этой игре "Шахтер" контролировал мяч, а "Интер" забивал. "Горняки" играли вдесятером, потому что Педриньо пропал. Я его не видел и, честно говоря, непонятно, почему Де Дзерби не поменял его раньше. Тем более, что он неудачно сыграл в чемпионате.

Меня пугает Трубин, потому что в рамке он стоит хорошо, а в игре ногами, наверное, думает, что он Бартез или Нойер. Мне кажется, что из-за этого многие хватались за сердце. Но над этим пусть он уже работает на тренировках.

У "Интера" было очень много моментов. Хочу посоветовать также и "Динамо", чтобы они брали все хорошее, то что вчера было у "Интера". Они бежали и в контратаки, и просто в атаку. Самое опасное то, что как только игрок открывался, его сразу же награждали пасом, что в зону, что в ноги. Практически все атаки "Интера" заканчивались ударами. И к этому надо стремиться не в чемпионате страны, а в еврокубках", — сказал Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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zafo50
25.11.2021 в 19:04
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1
emart57 (Киев)
25.11.2021 в 18:46
А меня пугает такой эксперт, который не играет и не дружит со своей головой.
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+1
-3
avatar
Steelen (Запорожье)
25.11.2021 в 18:43
Пугает.
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+2
-1
аалекс ( Крым)
25.11.2021 в 18:27
Какой там Нойер, он себя Пирло возомнил. Просто инфарктная игра ногами.
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+2
-1
Lion Killer (Львів)
25.11.2021 в 18:35
в Нойєра таке періодично від початку кар.єри і до сьогодні. Не кажу, шо це добре. Але не треба перегинати палку, не через його обрізку влетіло вчора
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+2
-1


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