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Олимпийский чемпион Верняев: Де Дзерби нужно время

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Гимнасты тоже увлекаются футболом

Олимпийский чемпион Верняев: Де Дзерби нужно время

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев поделился мнением о матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Интер" - "Шахтер", в котором донецкая команда уступила со счетом 0:2.

"У "Шахтера" новый тренер. Нужно время на то, чтобы сбалансировать команду.

В спорте бывают взлеты и падения, поэтому ничего страшного. Даже если в этом году ничего не получится, то нужно думать о следующем", - сказал Верняев.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Олег Верняев
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
25.11.2021 в 21:20
Дзерби надо убирать это второй Ротань --много говорят а толку нет --они оба не чего не выиграли а делают из себя супер тренеров--угробили ШД и Молодёжку
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