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Олимпийский чемпион Верняев: Де Дзерби нужно время
Гимнасты тоже увлекаются футболом
Getty Images/Global Images Ukraine
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев поделился мнением о матче 5-го тура группового этапа
"У "Шахтера" новый тренер. Нужно время на то, чтобы сбалансировать команду.
В спорте бывают взлеты и падения, поэтому ничего страшного. Даже если в этом году ничего не получится, то нужно думать о следующем", - сказал Верняев.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
25.11.2021 в 21:20
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