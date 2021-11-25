Олимпийский чемпион Верняев: Де Дзерби нужно время

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев поделился мнением о матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Интер" - "Шахтер", в котором донецкая команда уступила со счетом 0:2.

"У "Шахтера" новый тренер. Нужно время на то, чтобы сбалансировать команду.

В спорте бывают взлеты и падения, поэтому ничего страшного. Даже если в этом году ничего не получится, то нужно думать о следующем", - сказал Верняев.