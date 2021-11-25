Худжамов: Де Дзерби где-то свысока относится к нашей стране, будто он привез нам футбол

Экс-голкипер " Шахтера " Рустам Худжамов прокомментировал поражение "горняков" от "Интера" (0:2) в матче 5-го тура Лиге чемпионов.

– На результат повлияла замена Степаненко?

– Мне кажется, что да. Если в первом тайме в плане защиты все было более-менее нормально, был баланс, который держался на нем, то во втором этого уже не было.

– Де Дзерби постоянно говорит об атакующем стиле "Шахтера", а команда создала один опасный момент – удар Додо в штангу на 82-й минуте. Почему так?

– Соперник не позволил. Это все-таки "Интер", чемпион Италии. В донецком клубе собраны хорошие футболисты, но УПЛ и ЛЧ – это совсем разные уровни. Атакующего стиля мало. Тем более в исполнении "Шахтера", это же не "Манчестер Сити". Есть моменты, которые дончане не могут реализовать. У "Шахтера" было преимущество во владении мячом, но какая разница, сколько ты держишь мяч, если "Интер" был в несколько раз эффективнее в атаке.

– "Шахтер" летом потратил 40 миллионов на трансферы и пригласил итальянского тренера, но финишировал в группе ЛЧ ниже "Шерифа". Это провал или не стоило ожидать результат уже в первом сезоне?

– Мне кажется, что не стоило, потому что тренер перешел в совсем другой чемпионат. Мы видим, что у него не всегда выдерживают нервы в матчах внутреннего чемпионата. Мне кажется, что он где-то свысока относится к другим тренерам, и вообще к нашей стране. Такое впечатление, что он приехал и привез нам футбол, первый раз в жизни мы его увидели. Ему надо время для адаптации. Пусть реализовывает то, о чем он говорит.

– Вылетели "Динамо" и "Шахтер" из еврокубков. Сегодня, скорее всего, вылетит и "Заря". Оцените этот евросезон для Украины.

– А как его оценить? Есть факторы в каждой из команд, а есть общее положение украинского футбола. Поэтому и происходит то, что мы видим.

– Улучшений в украинском футболе не видите в ближайшем будущем?

– Есть процессы локальные, в некоторых клубах, которые хотят изменить украинский футбол, а есть процессы глобальные – где люди не хотят и не могут. Или хотят, но не могут.