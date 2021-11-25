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Худжамов: Де Дзерби где-то свысока относится к нашей стране, будто он привез нам футбол

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Мнение эксперта о еврокубковой кампании наших клубов

Худжамов: Де Дзерби где-то свысока относится к нашей стране, будто он привез нам футбол

Фото: shakhtar.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Экс-голкипер "Шахтера" Рустам Худжамов прокомментировал поражение "горняков" от "Интера" (0:2) в матче 5-го тура Лиге чемпионов.

– На результат повлияла замена Степаненко?

– Мне кажется, что да. Если в первом тайме в плане защиты все было более-менее нормально, был баланс, который держался на нем, то во втором этого уже не было.

– Де Дзерби постоянно говорит об атакующем стиле "Шахтера", а команда создала один опасный момент – удар Додо в штангу на 82-й минуте. Почему так?

– Соперник не позволил. Это все-таки "Интер", чемпион Италии. В донецком клубе собраны хорошие футболисты, но УПЛ и ЛЧ – это совсем разные уровни. Атакующего стиля мало. Тем более в исполнении "Шахтера", это же не "Манчестер Сити". Есть моменты, которые дончане не могут реализовать. У "Шахтера" было преимущество во владении мячом, но какая разница, сколько ты держишь мяч, если "Интер" был в несколько раз эффективнее в атаке.

– "Шахтер" летом потратил 40 миллионов на трансферы и пригласил итальянского тренера, но финишировал в группе ЛЧ ниже "Шерифа". Это провал или не стоило ожидать результат уже в первом сезоне?

– Мне кажется, что не стоило, потому что тренер перешел в совсем другой чемпионат. Мы видим, что у него не всегда выдерживают нервы в матчах внутреннего чемпионата. Мне кажется, что он где-то свысока относится к другим тренерам, и вообще к нашей стране. Такое впечатление, что он приехал и привез нам футбол, первый раз в жизни мы его увидели. Ему надо время для адаптации. Пусть реализовывает то, о чем он говорит.

– Вылетели "Динамо" и "Шахтер" из еврокубков. Сегодня, скорее всего, вылетит и "Заря". Оцените этот евросезон для Украины.

– А как его оценить? Есть факторы в каждой из команд, а есть общее положение украинского футбола. Поэтому и происходит то, что мы видим.

– Улучшений в украинском футболе не видите в ближайшем будущем?

– Есть процессы локальные, в некоторых клубах, которые хотят изменить украинский футбол, а есть процессы глобальные – где люди не хотят и не могут. Или хотят, но не могут.

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В статье: Рустам Худжамов Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Роберто Де Дзерби
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
25.11.2021 в 21:28
Щоб грати на атаку, треба або дійсно добре вміти атакувати - мати якісних виконавців, або грати проти відверто аутсайдера. Поки що в Шахтарі якісними виконавцями і близько не пахне, а Інтер це і близько не аутсайдер. Треба було віддавати м'яча і грати у захист зі швидкими контратаками. Як на мене це найочевидніше, що могло прийти у голову у цій ситуації, але... десь хтось марить з себе когось, ким він не є насправді. І поки це хтось не злізе зі своєї райдужної хмарини на землю і не почне робити, а не літати, то нічого не вийде. П.С. Де Дзербі в плані техніки мені чимось нагадує Скрипніка, тільки той не істеричний тінейджер.
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rivnenskyi (Рівне)
25.11.2021 в 21:18
Правду сказав Худжамов. Італійці взагалі, досить зверхні люди.
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