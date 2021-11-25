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Витао: Трубин – отличный вратарь, он сделал много сейвов
Защитник Шахтера рассказал о матче с Интером, и не только
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник "горняков" Витао рассказал о матче с "Интером" (0:2) и дальнейших целях "
– Что не удалось в матче с "Интером"?
– Игра была хорошо организована, но не стоит забывать, что нам противостоял сильный оппонент. Не хватило последнего решения в атаке. В футболе так случается. Сейчас необходимо поднять голову и быть готовыми к следующему матчу – эта игра чемпионата самая важная.
– Каждая подача в нашу штрафную заканчивалась опасностью…
– Да. Стараемся отрабатывать этот игровой момент и улучшаться. Знаем, что у нас невысокая команда, при подачах всегда сложно. А "Интер", напротив, высокий и физически сильный коллектив. В этом есть трудности, но точно так же другие испытывают проблемы в иных компонентах игры, что нормально.
– Команду очень часто выручал Анатолий Трубин.
– Да, Трубин – отличный вратарь, он сделал много сейвов.
– Когда евровесна уже недосягаема, сконцентрируетесь на чемпионате?
– Есть еще один матч с "Шерифом". Хоть он ничего и не значит, нужно достойно себя показать и добиться победы. Повторюсь, самая важная игра – следующая, и она уже в это воскресенье.
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