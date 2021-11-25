Михалик: Такая команда, как Динамо, не может так играть

Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Тарас Михалик высказался о выступлении украинских команд в этом сезоне Лиги чемпионов .

Напомним, что после матчей 5-го тура в Лиге чемпионов и "Шахтер" и "Динамо" уже утратили шансы зацепиться за евровесну.

"На самом деле, причина такого неудачного выступления в том, что чемпионат у нас сейчас не столь сильный, как раньше. Хотелось, чтобы он был сильнее, было больше сильных команд. Если бы было больше сильных команд и лобовых матчей, как "Динамо" – "Шахтер", футболисты бы все время росли.

Не будет такого, что они выходят на матч Лиги чемпионов, а здесь совсем другой уровень. У "Шахтера" свои проблемы, новый тренер перестраивает команду.

У "Динамо" также есть свои проблемы, потому что клуб делает ставку на своих воспитанников, а трансферов, можно сказать, вообще не было. После полученных несколькими игроками травм команда играла в Лиге чемпионов без нападающего. Я считаю, что такая команда, как "Динамо" не может так играть", — сказал Михалик.