"Говорим правду – играли дерьмово". Появились крутые кадры с эмоциями Роналду из сериала Amazon

Стриминговый сервис Amazon Prime выпустил документальный сериал из серии "All or Nothing". Ранее были выпуски про "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм", теперь компания запечатлела сезон-2020/21 в "Ювентусе".

В сериал попали сцены из раздевалки "Юве" во время матча 1/8 финала ЛЧ с "Порту". В перерыве команда Пирло проигрывала со счетом 0:1. Криштиану Роналду был очень недоволен происходящим и едва не сцепился с Хуаном Куадрадо:

Роналду: Мы должны работать усерднее. Какого черта! Мы вообще не играли! Куадрадо: Успокойся… Роналду: Мы дерьмово играем! Куадрадо: Ты должен быть примером для всех нас. Роналду: Это относится и ко мне. Мы должны говорить друг другу правду, мы играли дерьмово. Это матч Лиги чемпионов, нам нужно проявить характер. Пирло: Хватит, вперед. Кри, Хуан, мы должны быть спокойными и терпеливыми. Мы продолжим в том же духе, но без пререканий.

Во втором тайме "Юве" забил два гола, матч перешел в овертайм (первая встреча завершилась также со счетом 2:1 в основное время). В дополнительное время команды забили по мячу, поэтому "Порту" прошел дальше. После поражения Роналду не сдержал эмоций и заплакал в раздевалке.