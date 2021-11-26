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"Говорим правду – играли дерьмово". Появились крутые кадры с эмоциями Роналду из сериала Amazon
Криштиану всегда переживает за результат
Getty Images / Global Images Ukraine
Стриминговый сервис Amazon Prime выпустил документальный сериал из серии "All or Nothing". Ранее были выпуски про "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм", теперь компания запечатлела сезон-2020/21 в "Ювентусе".
В сериал попали сцены из раздевалки "Юве" во время матча 1/8 финала ЛЧ с "Порту". В перерыве команда Пирло проигрывала со счетом 0:1. Криштиану Роналду был очень недоволен происходящим и едва не сцепился с Хуаном Куадрадо:
Роналду: Мы должны работать усерднее. Какого черта! Мы вообще не играли!
Куадрадо: Успокойся…
Роналду: Мы дерьмово играем!
Куадрадо: Ты должен быть примером для всех нас.
Роналду: Это относится и ко мне. Мы должны говорить друг другу правду, мы играли дерьмово. Это матч Лиги чемпионов, нам нужно проявить характер.
Пирло: Хватит, вперед. Кри, Хуан, мы должны быть спокойными и терпеливыми. Мы продолжим в том же духе, но без пререканий.
Ronaldo was mad during the half-time break. This mentality is why he's the greatest player ever.pic.twitter.com/y0yp1R8l8v— Mu. (@FutbolMuu) November 25, 2021
Во втором тайме "Юве" забил два гола, матч перешел в овертайм (первая встреча завершилась также со счетом 2:1 в основное время). В дополнительное время команды забили по мячу, поэтому "Порту" прошел дальше. После поражения Роналду не сдержал эмоций и заплакал в раздевалке.
Imágenes del documental "All Or Nothing" de la Juventus en Amazon Prime: Cristiano Ronaldo llorando luego de la eliminación ante Porto.— Fútbol (@Futbool_Fotos) November 25, 2021
5 veces ha ganado la UEFA Champions League, pero siempre, siempre quiere ganar más ???????????? pic.twitter.com/u1s9Wedxra
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