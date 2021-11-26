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Лучший матч Динамо в ЛЧ и провал де Дзерби | Анализ еврокубковой недели для Украины

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Приятных эмоций мало

Лучший матч Динамо в ЛЧ и провал де Дзерби | Анализ еврокубковой недели для Украины

UA-Футбол
Новина українською

Известный украинский тренер и постоянный эксперт UA-Футбол Александр Севидов делится своим мнением по поводу игр "Динамо", "Шахтера" и "Зари" в пятом туре еврокубков.

Таймкоды:
00:06 – Динамо – Бавария 1:2. Понравилась ли игра киевлян?
02:20 – Мюнхенцы провалили второй тайм. Повлияла игра Динамо или немцы вышли играть кое-как?
03:05 – Матч против Баварии – лучший для Динамо в этой ЛЧ?
04:08 - Последнее место в группе Динамо – заслуженное? Могли ли они рассчитывать на больше?
04:46 – Интер – Шахтер 2:0. Эмоции от увиденного
08:42 – Почему "горняки" провалили старт второго тайма? Мог ли где Дзерби этого избежать?
10:39 – Рома – Заря. Впечатления от матча
13:01 – Впервые с сезона 2007/08 украинские клубы остались без евровесны. Кто виноват и что делать?
16:39 – Ожидание перед последним еврокубковым туром от наших команд

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
26.11.2021 в 11:42
Дзерби надо гнать --угробил ШД --он не тренер а Физрук
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