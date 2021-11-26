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Защитник Барселоны получил травму во время празднования не засчитанного гола в поединке с Бенфикой
Из серии "И такое бывает"
Getty Images / Global Images Ukraine
"Барселона" не выиграла поединок 5-го тура Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики", сыграв в сухую ничью (0:0).
Под занавес поединка произошел забавный эпизод для футбольной общественности, но неприятный для одного из игроков. Дело в том, что защитник каталонцев Рональд Араухо забил мяч в ворота "орлов", а затем сразу же начал праздновать свой успех и… получил мышечную травму голени.
Но это не конец истории – гол был отменен из-за офсайда, а спустя две минуты Хави заменил Араухо, вместо Рональда вышел Эрик Гарсия.
araujo got injured while celebrating a disallowed goal lollll pic.twitter.com/BSFubxKkNM— ً (@idoxzi) November 23, 2021
Ronald Araujo scored and celebrated but the goal got cancelled so he injured himself and got out ???? pic.twitter.com/FmMNimCsaS— ¹⁰???????? (@Aguero9320_) November 24, 2021
"Барса" сохранила второе место в группе, но в последнем туре ей необходимо побеждать на выезде "Баварию". В противном случае все будет в руках "Бенфики", которая встретится с "Динамо".
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