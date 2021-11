Защитник Барселоны получил травму во время празднования не засчитанного гола в поединке с Бенфикой

"Барселона" не выиграла поединок 5-го тура Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики", сыграв в сухую ничью (0:0).

Под занавес поединка произошел забавный эпизод для футбольной общественности, но неприятный для одного из игроков. Дело в том, что защитник каталонцев Рональд Араухо забил мяч в ворота "орлов", а затем сразу же начал праздновать свой успех и… получил мышечную травму голени.

Но это не конец истории – гол был отменен из-за офсайда, а спустя две минуты Хави заменил Араухо, вместо Рональда вышел Эрик Гарсия.

Ronald Araujo scored and celebrated but the goal got cancelled so he injured himself and got out ???? pic.twitter.com/FmMNimCsaS