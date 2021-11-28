Украина без евровесны. Впервые за четырнадцать лет. Хроники провала

Завершившаяся еврокубковая неделя оказалась очень невеселой для украинских клубов. Все три наших полпреда – "Динамо", "Шахтер" и "Заря" – потерпели поражения, ставшие для них фатальными: перед последним туром группового этапа ни у кого из отечественных участников континентальных футбольных турниров не осталось даже математических шансов на продолжение своей еврокампании в новом году. Ничего подобного не случалось с сезона-2007/08, когда мы тоже "сосчитали всех цыплят" уже по осени.

Тогда, как и в нынешнем году, покорять Европу отправились пять украинских команд. Первым, еще летом, сошел с дистанции "Черноморец", уступив в 3-м раунде Кубка Интертото французскому "Лансу" (0:0 дома и 1:3 в гостях). В начале октября мы потеряли еще две команды: в первом раунде Кубка УЕФА в один день оступились "Металлист" и "Днепр". Причем, оба наших клуба начинали двухматчевые дуэли с многообещающих выездных ничьих в Великобритании: днепряне заключили безголевой мир в Абердине (0:0), а харьковчане выстояли в сумасшедшей битве с "Эвертоном" (1:1 при двух нереализованных англичанами пенальти). Но в ответных играх все пошло наперекосяк. Подопечные Олега Протасова пропустили первыми, смогли забить в ответ, но не более того (1:1), и покинули турнир по правилу выездного гола. А дружина Мирона Маркевича, дважды ведя в счете, на финише не сумела удержать даже ничью, "проглотив" решающий мяч за три минуты до конца поединка (2:3).

Оставалось надеяться на "Динамо" и "Шахтер", игравших в групповом турнире Лиги чемпионов. Однако для киевлян тот сезон выдался просто катастрофическим: оказавшись в одном квартете с "Манчестер Юнайтед", "Ромой" и лиссабонским "Спортингом", "бело-синие" потерпели 6 поражений в шести матчах с общим счетом 4:19. Для "Шахтера" же поначалу все складывалось весьма успешно: "горняки" стартовали с двух побед, в том числе одержав первую в своей истории выездную викторию в основном раунде ЛЧ – в гостях переиграли "Бенфику" (1:0). Но затем последовали два поражения в спарке с "Миланом" и досадное фиаско в Глазго от "Селтика" – 1:2 (забив быстрый гол, дончане потом пропускали на последних минутах каждого из таймов). В результате, перед заключительным туром, в котором "оранжево-черные" принимали все ту же "Бенфику", для них были возможны три варианта развития событий: в случае победы – выход в плей-офф ЛЧ, при ничейном исходе – переход в Кубок УЕФА, в случае поражения – досрочное завершение еврокубковой кампании. Увы, но в жизнь воплотился именно последний сценарий – лиссабонцы выиграли 2:1.

А на следующий день у "Шахтера" заранее было запланировано мегасобытие – "горняки" презентовали новую (нынешнюю) клубную эмблему. Понятно, что на этом мероприятии настроение у всех было совсем не торжественным, а Мирча Луческу, когда ему предоставили слово, начал свою речь с извинений перед болельщиками и руководством клуба за вылет из еврокубков. Более того, вскоре стало известно, что команду покидает ее распиаренный форвард Кристиано Лукарелли: первый итальянский легионер в истории чемпионата Украины досрочно расторг контракт с "оранжево-черными", намекнув, что ему неинтересно играть лишь на внутренней арене.

Следующий прецедент, когда "Шахтер" и "Динамо" синхронно не вышли в весеннюю часть еврокубков, случился в сезоне-2011/12. Тогда "горняки" неожиданно финишировали на последнем месте в квартете ЛЧ с "Порту", "Зенитом" и кипрским АПОЭЛом. Причем, дончане "застолбили" за собой нижнюю строчку в таблице досрочно, за тур до конца.

А "Динамо" тем временем не смогло выйти из группы Лиги Европы, пропустив в плей-офф "Сток Сити" и "Бешикташ". При этом, киевляне также утратили шансы на евровесну уже после пятого игрового дня. "Почин" грандов поддержала "Ворскла": полтавчане, впервые игравшие на групповом этапе ЛЕ, не смогли на равных бодаться со "Стандартом", "Ганновером" и "Копенгагеном", сразу обозначив себя, как аутсайдера квартета. На наше счастье в том сезоне "выстрелил" "Металлист", отыгравший "за себя и за того парня". Харьковчане на удивление легко первенствовали в группе ЛЕ с "Алкмааром", венской "Аустрией" и "Мальме", а затем дошли до четвертьфинала турнира, где всего в один мяч уступили португальскому "Спортингу" (1:2 и 1:1).

Следующие несколько евросезонов были намного успешнее для украинских команд. В 2013-й и в 2014-й годы участниками еврокубков входили сразу по четыре наших клуба. А весной 2015-го рестарт континентальных турниров мы встречали с тремя представителями, одному из которых, "Днепру", удалось пройти всю турнирную дистанцию и сыграть в финале Лиги Европы. Но затем за всех отдувались лишь "Шахтер" (бесперебойно) и "Динамо" (с двумя "прогулами"). И вот цепь разомкнулась, и следующей весной мы вынуждены будем наблюдать лишь за чужими разборками.

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