Вернидуб: Расстроен, что Динамо, Шахтер и Заря взяли мало еврокубковых очков

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб поделился мыслями о будущем противостоянии против "Шахтера" в рамках 6-го тура Лиги чемпионов.

- Впереди у вас игра с донецким "Шахтёром", какие ожидания от этого матча?

- Лично для меня это будет очень важная игра, хотя она ничего не решает в плане места – уже всё расставлено до этого тура. Для меня важно, потому что этот клуб - лидер в чемпионате Украины, всегда борется за наивысшие награды. Показатель этого то, что поздравили и наградили президента клуба Рената Ахметова.

За 25 лет, в течение которых он руководит клубом, команда стала 13-кратным чемпионом Украины, очень много раз выигрывали кубки, плюс к этому всему достижение - последний кубок УЕФА, который тоже брал "Шахтёр", поэтому это говорит о многом. Мне хотелось бы сыграть с ними боевой хороший матч, конечно, с положительным результатом, а как будет - мне сложно сказать. Я знаю, что будет нелегко - очень тяжело, потому что команда высокого уровня, у них достаточно много бразильцев, в шутку говорю, что практически сборная Бразилии.

- Как вы думаете, будет ли "Шахтёр" точить зуб за то поражение, которое было в сентябре?

- Да, конечно, будет. Я думаю, они сейчас выйдут собранные, они захотят тоже доказать, что они - "Шахтёр" Донецк, клуб, который представляет Украину. Они достаточно мало набрали очков в копилку, что меня тоже очень не радует.

Я очень расстроен, что Киев, что "Шахтер", что "Заря" очень мало в этом году взяли очков. И вы же знаете, что в следующем году уже будет без выхода команды напрямую в группу, а будут сражаться за то, чтобы туда попасть – точно так же, как и мы. Только мы с первого раунда, допустим, они будут с третьего, по-моему, и с плей-офф, поэтому я думаю, что будет очень не легкая игра.

Я уверен, что у нас есть время - пять дней. Отойдем, подойдем, а там, как уже получится. Плохо, что много травм. Подкосили нас эти две игры с "Интером" и с "Реалом". И заявка, я уже говорил, что мы, к сожалению, не можем ничего с ней сделать. Вот в этом может быть минус, а так я рад и счастлив за проведенный год в Молдове. Команда добилась достаточно серьезного результата. Я наконец-то поучаствовал как главный тренер в Лиге Чемпионов. Это дорогого стоит и это останется на всю жизнь в памяти и клубу "Шериф" для меня действительно будет место в сердце, — цитирует Вернидуба Мoldfootball.

Напомним, матч "Шериф" - "Шахтер" пройдет во вторник, 7 декабря в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало - в 22:00.