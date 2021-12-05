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Динамо проведет три дня в Лиссабоне в рамках матча против Бенфики

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Все в стиле Луческу

Динамо проведет три дня в Лиссабоне в рамках матча против Бенфики

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Уже 8 декабря “Динамо” сыграет с “Бенфикой” в ​​гостях в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Киевляне отправятся на игру в Португалию на два дня быстрее: 6 декабря на 16:00 запланирован вылет из аэропорта Борисполь.

Приземление будет по графику в 19:00 по Лиссабонскому времени (21:00 по Киеву). День перед поединком на команду ожидает прогулка, а также вечерняя предматчевая тренировка на “Эштадиу Да Луж”. Отметим, что поселятся "бело-синие" в Eurostars Universal Hotel.

"Динамо" не будет отправляться в Киев сразу после матча. Команда прибудет в Украину вечером 9 декабря.

Напомним, что подопечные Луческу потеряли какие-либо шансы на евровесну, в то время как "Бенфике" нужна только победа, чтобы иметь шанс обойти "Барселону" и занять второе место в группе. Правда, "орлам" нужно, чтобы в параллельном матче квартета "Бавария" не уступила "блаугране" в Мюнхене.

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В статье: Мирча Луческу Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
05.12.2021 в 14:37
Так вони можуть там хоть пів року сидіти,це їх не врятує від поразки. До-речі вболіваю за киян,просто пишу свою думку.
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