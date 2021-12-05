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Воробей: Шахтер держит в голове первую игру против Шерифа в Тирасполе

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Совсем скоро команды сыграют снова

Воробей: Шахтер держит в голове первую игру против Шерифа в Тирасполе

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Бывший нападающий "Шахтера" Андрей Воробей поделился мнением на счет предстоящего матча "горняков" в ЛЧ против "Шерифа", а также сделал это в контексте разгромной победы над "Львовом" в УПЛ (6:1):

"Поединок против "Львова" хорошая репетиция перед "Шерифом"? Этот матч отнюдь не показатель. В этом матче был футбол в исполнении одной команды. Трудно анализировать, к “Шерифу” “горняки” готовы или нет. В моральном плане да, “Шахтер” забил много мячей и у команды настроение приподнятое. Но с “Шерифом” будет совершенно другой матч и накал. Это будет Лига чемпионов. И, конечно, команда держит в уме первую игру в Тирасполе.

Что жду от матча “Шахтер” – “Шериф”? Я надеюсь, что не будет такого сценария, какой был в первом поединке. И надеюсь, что не будет того, что было в матче со “Львовом” в первом тайме. “Шахтеру” надо будет быстрее принимать решения. Нужно, чтобы мяч быстрее двигался, и чтобы “Шахтер” находил свободные зоны и вскрывал их. Естественно, без борьбы не будет результата. Нужно будет выигрывать единоборства и быстрее двигаться”, - сказал Воробей.

Напомним, что "Шахтер" упустил все шансы на проход и в 1/8 финала Лиги чемпионов, и в 1/16 финала Лиги Европы. Завершающий матч еврокубков в этом сезоне против “Шерифа” “горняки” проведут 7 декабря на НСК “Олимпийский” в Киеве.

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В статье: Андрей Воробей Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (4)
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Лекарь (село Дарница)
05.12.2021 в 16:37
Я бы поправил Ангдрея, несколько более конкретизировал бы его ответ.. Шахтер держит во рту первую игру с Шерифом.
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Dnepr-75 (Днiпро)
05.12.2021 в 16:18
Вторую игру тоже будут держать в голове и третью, Серна мега мозг команды Чмохтар.
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alex.belogubko (одесса)
05.12.2021 в 15:57
ШД опять проиграет если не заплатит Шерифу
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+1
-1
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tolina-ystas (Краматорск)
05.12.2021 в 16:00
Зачем ему платить .Смысл растолкуй!
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