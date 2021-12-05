Воробей: Шахтер держит в голове первую игру против Шерифа в Тирасполе

Бывший нападающий "Шахтера" Андрей Воробей поделился мнением на счет предстоящего матча "горняков" в ЛЧ против "Шерифа", а также сделал это в контексте разгромной победы над "Львовом" в УПЛ (6:1):

"Поединок против "Львова" хорошая репетиция перед "Шерифом"? Этот матч отнюдь не показатель. В этом матче был футбол в исполнении одной команды. Трудно анализировать, к “Шерифу” “горняки” готовы или нет. В моральном плане да, “Шахтер” забил много мячей и у команды настроение приподнятое. Но с “Шерифом” будет совершенно другой матч и накал. Это будет Лига чемпионов. И, конечно, команда держит в уме первую игру в Тирасполе.

Что жду от матча “Шахтер” – “Шериф”? Я надеюсь, что не будет такого сценария, какой был в первом поединке. И надеюсь, что не будет того, что было в матче со “Львовом” в первом тайме. “Шахтеру” надо будет быстрее принимать решения. Нужно, чтобы мяч быстрее двигался, и чтобы “Шахтер” находил свободные зоны и вскрывал их. Естественно, без борьбы не будет результата. Нужно будет выигрывать единоборства и быстрее двигаться”, - сказал Воробей.