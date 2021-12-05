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Поединок между Шахтером и Шерифом в ЛЧ рассудит тот же рефери, который работал на матче Казахстан – Украина

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Многие игроки уже встречались с ним

Поединок между Шахтером и Шерифом в ЛЧ рассудит тот же рефери, который работал на матче Казахстан – Украина

Фото: dutchreferee.com

Новина українською

УЕФА назначила судейскую бригаду на финальный для донецкого Шахтера матч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Главным арбитром будет литовец Донатас Румшас.

На линиях будут работать его соотечественники Александр Радиус и Довидас Сужеделис. Четвертый судья – Робертас Валиконис.

VAR-арбитры представляют Испанию: главный – Рикардо де Бургос, его помощник – Хавьер Эстрада Фернандес.

Отметим, что Донатас Румшас работал главным судьей на гостевом матче сборной Украины против Казахстана (2:2). Также он был арбитром за воротами в поединке 1/16 Лиги Европы, в котором "Шахтер" в Испании обыграл "Сельту" со счетом 1:0. .

Напомним, что "горняки" встретятся с "Шерифом" во вторник, 7 декабря, на НСК "Олимпийский".

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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
05.12.2021 в 15:54
всё хана ШД --здавайтесь
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