Шахтер – Шериф. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов между тираспольским "Шерифом" и донецким "Шахтером".

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В прошлом году киевское "Динамо" играло с венгерским "Ференцварошем" Сергея Реброва в рамках квартета главного клубного европейского турнира, а уже в 2021-м "горняки" продолжили традицию и теперь еще раз встретятся с молдавской командой украинского специалиста Юрия Вернидуба. Турнирных задач у "Шахтера" в Лиге чемпионов уже нет – сможет ли украинский гранд расстроить "Шериф" и проверить силу команды, которая весной сыграет в ЛЕ? Учел ли Де Дзерби предыдущие ошибки своего коллектива? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 7 декабря – в 21:55 по киевскому времени.