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Шахтер – Шериф. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

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Шахтер – Шериф. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов между тираспольским "Шерифом" и донецким "Шахтером".

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В прошлом году киевское "Динамо" играло с венгерским "Ференцварошем" Сергея Реброва в рамках квартета главного клубного европейского турнира, а уже в 2021-м "горняки" продолжили традицию и теперь еще раз встретятся с молдавской командой украинского специалиста Юрия Вернидуба. Турнирных задач у "Шахтера" в Лиге чемпионов уже нет – сможет ли украинский гранд расстроить "Шериф" и проверить силу команды, которая весной сыграет в ЛЕ? Учел ли Де Дзерби предыдущие ошибки своего коллектива? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 7 декабря – в 21:55 по киевскому времени.

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В статье: Лига чемпионов Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк) Трансляция Аудио онлайн стрим
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
06.12.2021 в 11:31
Шериф выиграет--там наш Вернидуб
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