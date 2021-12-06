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Шахтер – Шериф. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов
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Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов между тираспольским "Шерифом" и донецким "Шахтером".
В прошлом году киевское "Динамо" играло с венгерским "Ференцварошем" Сергея Реброва в рамках квартета главного клубного европейского турнира, а уже в 2021-м "горняки" продолжили традицию и теперь еще раз встретятся с молдавской командой украинского специалиста Юрия Вернидуба. Турнирных задач у "Шахтера" в Лиге чемпионов уже нет – сможет ли украинский гранд расстроить "Шериф" и проверить силу команды, которая весной сыграет в ЛЕ? Учел ли Де Дзерби предыдущие ошибки своего коллектива? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 7 декабря – в 21:55 по киевскому времени.
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