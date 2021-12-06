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Работал на матче Шахтера в 1-м туре ЛЧ. Известно, кто рассудит Бенфику и Динамо
8 декабря киевляне сыграют последний матч в еврокубке
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 6-тура группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет выездной матч против "Бенфики".
Как сообщается на официальном сайте УЕФА, поединок между командами рассудит бригада арбитров из Германии во главе с 43-летним Денизом Айтекином.
На линиях ему будут помогать соотечественники Кристиан Дитз и Маркус Зинн. Обязанности четвертого рефери выполнит — Тобиас Райхель.
Также, на матче будет присутствовать VAR. Отвечать за систему будет Бастиан Данкерт. Его помощник — Марко Фритц.
Матч "Бенфика" - "Динамо" состоится в среду, 8 декабря в Лиссабоне. Начало встречи - в 22:00.
Отметим, что Дениз Айтекин уже работал главным судьей на матче первого тура Лиги чемпионов "Шериф" - "Шахтер", в котором донецкая команда проиграла со счетом 0:2.
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