Работал на матче Шахтера в 1-м туре ЛЧ. Известно, кто рассудит Бенфику и Динамо

В рамках 6-тура группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет выездной матч против "Бенфики".

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, поединок между командами рассудит бригада арбитров из Германии во главе с 43-летним Денизом Айтекином.

На линиях ему будут помогать соотечественники Кристиан Дитз и Маркус Зинн. Обязанности четвертого рефери выполнит — Тобиас Райхель.

Также, на матче будет присутствовать VAR. Отвечать за систему будет Бастиан Данкерт. Его помощник — Марко Фритц.

Матч "Бенфика" - "Динамо" состоится в среду, 8 декабря в Лиссабоне. Начало встречи - в 22:00.

Отметим, что Дениз Айтекин уже работал главным судьей на матче первого тура Лиги чемпионов "Шериф" - "Шахтер", в котором донецкая команда проиграла со счетом 0:2.